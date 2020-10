El PP de Girona reclama que es prohibeixi als ajuntaments empadronar "ocupes" i que "es puguin anul·lar aquells que s'hagin inscrit sent il·legals". Durant l'acte de presentació del 'Pla antiokupa i de seguretat' del partit a Salt, s'ha fet una recollida de signatures contra aquest fenomen a Salt, a la qual es podrà participar a través de la plataforma Change.org.

La presidenta provincial del PP, Maria Àngels Olmedo, ha assegurat que el seu partit defensa "el dret a la propietat, a la llibertat i a la seguretat ciutadana davant d'una esquerra que nega el fenòmen".

Per la seva banda, la diputada del PP al Congrés, Llanos de Luna, ha explicat que "el PP vol, amb la seva proposició de llei per lluitar contra l'ocupació il.legal, que es contempli de manera integral" aquesta problemàtica.

A més, volen que es garanteixi la seguretat de les comunitats de veïns. En aquest sentit, reclamen que se'ls permeti actuar per "mantenir la convivència i les condicions de salubritat". Llanos de Luna ha defensat que la proposició de llei dels populars contempla "per primera vegada" la definició del que es considera ocupació il.legal i "s'augmenten les penes per a les màfies i organitzacions criminals que s'estan lucrant amb aquest fenomen".

D'altra banda, el president de la Junta Local del PP a Salt, Julià Carpintero, ha assegurat que aquesta llei és "molt necessària" a Salt, on "tenim més de 600 ocupacions il·legals". "Permetrà desallotjar-les en entre 12 i 48 hores", ha afegit.