Comencen els cribratges a totes les escoles i instituts de Salt

Els cribratges que es faran a totes les escoles i instituts de Salt per tallar la cadena de contagi de la covid-19 han començat a l'escola Vilagran, on hi ha quatre grups i 109 persones confinades. El gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, ha explicat que, a partir d'aquí, planificaran l'extracció de mostres a cada centre educatiu "pas a pas": "No ho farem ni en una setmana ni en dues, serà en funció dels resultats". Podrien arribar a fer fins a 8.230 PCR, entre alumnes, professorat i personal dels centres educatius. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha remarcat que des de l'ajuntament estan intensificant esforços per donar resposta "a totes les necessitats socials" de la població derivades de l'impacte de la pandèmia.