El ple preveu aprovar dimarts vinent l'ordenança que regula l'ús del patinet

El ple de l'Ajuntament de Girona discutirà el dimarts de la setmana vinent l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat que inclou la regulació de patinets i altres vehicles d'ús personal. És el segon cop que l'ordenança es debat al ple després que el mes de juny s'aprovés el text inicial. Ara el nou document incorpora algunes propostes fruit de les al·legacions de Mifas i del grup municipal Guanyem.

Si dimarts hi ha prou majoria, un cop es publiqui tota la normativa al BOP, la policia ja podria començar a sancionar els infractors amb multes d'entre 100 i 500 euros. No obstant això, no es descarta que l'Ajuntament opti per campanya de sensibilització perquè les noves normes arribin a tota la ciutadania. El text prohibeix anar en patinet per la vorera i els conductors hauran de circular obligatòriament amb un casc homologat i sempre anar en solitari. A més, de nit, hauran de fer-se visibles amb llums i elements reflectants.



El debat del juny

En el primer debat, JxCat estava en minoria al govern i la seva proposta va obtenir el vot afirmatiu d'ERC (ara al govern) i de Ciutadans. El PSC es va abstenir en la votació del document i Guanyem va votar-hi en contra i va anunciar una bateria d'al·legacions per milllorar alguns aspectes.

Per exemple, demanava permetre la circulació a les «zones 20» a les joguines, els aparells que circulen a menys de 6 km/hora i els aparells sense pedals propulsats per energia muscular i monocicles, a més a més de les bicicletes, els ciclomotors i els vehicles de mobilitat personal. Aquesta proposta s'ha admès. En canvi, no s'ha estimat la proposa que sol·licitava permetre la circulació en «zones 30» a les joguines, els aparells que es mouen a menys de 6 km/hora i aparells sense pedals propulsats per energia muscular i monicles. La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha explicat que s'ha decidit no acceptar la proposta per «qüestions de seguretat».

Tampoc s'ha estimat que els aparells sense pedals propulsats per energia muscular puguin circular per parcs, també «per qüestions de seguretat». S'entén que en aquest cas els parcs feien referència als parcs i jardins i no parcs especialitzats per a la pràctica d'esports (com ara els skateparks).

Altres al·legacions que feien referència als equip de protecció s'han desestimat perquè, segons la regidora, no són competència municipal «i ja es preveuen en normativa superior». Finalment, Marta Sureda ha indicat que les al·legacions en el sentit de millorar la comprensió de l'ordenança «es consideraran en el material de difusió» de la nova ordenança.



Bicicletes amb remolc

La normativa, però, no només regula els patinets sinó també altres aspectes vinculats a la mobilitat. Per exemple, un grup de persones que es desplaça amb els seus fills amb una bicicleta i un remolc va demanar que se'ls tingués en compte com a vehicle i han passat a equiparar-se a les bicicletes, segons ha detallat la regidora .

D'altra banda, Mifas havia presentat una al·legació en adornar-se que els vehicles amb distintiu de mobilitat reduïda només podien estar estacionats en una zona de càrrega i descàrrega mitja hora. L'entitat va demanar que s'allargués a una hora. S'ha estimat l'al·legació den considerar que el sol fer d'entrar i sortir del vehicle ja els hi suposa una despesa de temps important.