Denuncien la pèrdua d'objectes personals en un ingrés a l'UCI

Un veí de Bescanó de 65 anys denuncia que, mentre va estar ingressat per coronavirus a l'UCI de l'hospital de Santa Caterina, al parc hospitalari Martí i Julià de Salt, se li van perdre els seus béns personals. Al juny, l'home va interposar una reclamació per danys i perjudicis a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del centre sanitari, on exposa els fets i demana una indemnització de 2.623,84 ?, el valor dels objectes desapareguts. Segons la família, però, la resposta que reben és que l'asseguradora de l'hospital els ha de contactar, tot i que després de quatre mesos encara no n'han tingut cap notícia. Per això, la part afectada tem que la reclamació caduqui i que hagin de recórrer a un advocat privat.

L'afectat va ingressar a l'hospital Santa Caterina el 16 de març, i dos dies més tard va ser diagnosticar amb covid-19, motiu pel qual va ser traslladat a l'UCI del centre sanitari. Va ser durant l'estada a l'UCI, o en el canvi d'habitació a l'UCI-2, a l'abril, quan l'afectat indica que li van perdre les seves pertinences. «El fet d'estar ingressat a l'UCI pel covid-19 impedia que pogués estar acompanyat d'un familiar», exposa el pacient, afegint que «només el personal de l'hospital es podia fer responsable» de les pertinences.



Objectes perduts

Els objectes desapareguts, segons la reclamació, inclouen un anell que havia heretat del seu pare, pel qual «no en reclamo res», tot i deixar constància que tenia «un alt valor sentimental» per ell. Afegeix que la pròtesi dental que li van treure a l'entrar a l'UCI, va ser trencada. Al llistat de béns també hi ha: «unes ulleres, una tablet, un telèfon mòbil, una camisa, uns pantalons, roba interior i espardenyes, un moneder amb 10 euros a dins». La pèrdua ja va ser comunicada a l'abril per la família del pacient, tant verbalment com per correu electrònic. El 2 de juny es va presentar la reclamació per danys i perjudicis a la Unitat d'Atenció a l'Usuari.

La família també deixa clar que la reclamació no té res a veure amb l'assistència rebuda pels metges, que «li van salvar la vida».



L'IAS demana disculpes

Per la seva banda, fonts de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) lamenten «profundament» la pèrdua «totalment involuntària de les pertinences de la persona usuària en la UCI del nostre centre». També defensen que «així que es van notificar els fets, l'hospital va activar el protocol corresponent i va procedir a la localització de les pertinences». Tot i això, declaren que «atès que no es van poder trobar, aquesta pèrdua es va posar en coneixement de la companyia asseguradora i ara restem a l'espera que aquesta finalitzi el procés de la compensació». Des de l'IAS, demanen «disculpes a la persona usuària per aquesta dilació en el temps i reiterem la nostra disposició per atendre-la en tot moment des de la nostra Unitat d'Atenció a l'Usuari», a més de posar de manifest que «desitgem de debò que l'assumpte es resolgui en breu».