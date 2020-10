Quim Oliva impulsa un partit municipalista a Girona amb els barris com a eix central

L'exregidor i excap d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona Quim Oliva està impulsant un nou partit municipalista a la ciutat que tindrà entre els seus eixos principals posar els barris al centre de les decisions. «Cal fer un gir de 360 graus a la manera de governar a Girona», assegura Oliva, que aquests dies té previstes diverses entrevistes amb diferents personalitats per començar a crear el que ha de ser aquesta nova formació.

Lluny de Barcelona i de la pl. del Vi

L'advocat assenyala que vol fugir dels partits actuals que tenen «interferències de Barcelona» i del centralisme de la plaça del Vi, atorgant més pes als barris. La seva idea és que la ciutat «es governi des dels barris i no des de la plaça del Vi», indica. «S'han d'invertir les fletxes», insisteix.

Per fer-ho aposta per crear un consell municipal de barris, amb forta implicació dels regidors i on aquests barris tinguin autonomia per tirar endavant determinats aspectes sobre la neteja, la recollida d'escombraries o la seguretat. També hi hauria la figura d'un comissionat del barri que pugui anar indicant al regidor de barri les deficiències que vagi detectant. Les brigades passarien a dependre de les regidories de barri.

Oliva és advocat urbanista i va ser regidor a l'Ajuntament de Girona, del 2007 al 2011, cap d'Urbanisme, del 2011 al 2013, i assessor jurídic, del 2013 al 2016, sempre per CiU. També va ser cap del gabinet de presidència de la Diputació (1996-1999). A finals de l'any passat va estripar el carnet del PDeCAT cansat de la «falta de democràcia interna».

Està treballant perquè durant el primer trimestre de l'any vinent el nou partit tingui prou musculatura per començar a caminar, constituir-se, pensar un nom per a la formació municipalista, elaborar els estatuts i registrar-lo. Per fer el programa, preveu anar visitant els diferents barris de la ciutat per elaborar un projecte «genuïnament gironí».

Oliva parteix de la idea que el nou partit ha de ser obert però sobretot, de Girona. Als qui vulguin formar part de la candidatura «no se'ls preguntarà si són independentistes o no ni si són de dretes o d'esquerres», només que vulguin treballar «per millorar la ciutat».

L'advocat assegura que ara mateix «s'està governant sense planificar la ciutat». Assegura que «hi ha una dinàmica negativa i que la gent es queixa molt» i que això ja passava abans de la pandèmia. Indica que la seva formació estarà oberta a parlar amb les forces amb qui coincideixen els programes i sempre «per ajudar a millorar Girona». En aquest sentit, recorda que és un dels impulsors de la candidatura Canviem Figueres que va «propiciar el canvi» a la capital alt-empordanesa i que forma part de l'equip de govern i amb les regidories d'Urbanisme i Mobilitat.