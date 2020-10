Quim Torra estudia instal·lar el seu despatx d'expresident a la casa Solterra de Girona

Quim Torra té pràcticament decidit instal·lar la seva oficina d'expresident de la Generalitat a Girona i entre les opcions que està estudiant hi ha la casa Solterra. Aquest edifici, propietat del Govern català, acull actualment la seu dels serveis territorials de Cultura a la capital gironina. Està situat al número 18 del carrer Ciutadans.

Tot i que Torra encara s'està barallant als jutjats en contra de la inhabilitació per haver penjat una pancarta al balcó de la Generalitat, ja està pensant en l'oficina a la qual tindrà dret com a expresident. Un despatx al qual tenen dret tots els exmandataris catalans quan deixen d'exercir les funcions pròpies del seu càrrec, sigui quin sigui el motiu que els ha portat a deixar la presidència. Torra va néixer a Blanes, però les seves arrels famíliars són a Santa Coloma de Farners.



Edifici del segle XV

L'immoble, un edifici senyorial de tres nivells i estructurat a partir d'un pati interior i una galeria gòtica al jardí, és originari del segle XV i forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Segons consta a la fitxa descriptiva de la Direcció General del Patrimoni Cultural, en el passat la finca va sobresortir pel «seu prestigi i sumptuositat» i va pertànyer amb els comtes de Solterra i va servir d'estatge dels Reis Catòlics l'any 1493. També havia estat propietat dels Sa Riera i de Gurb.

A la pujada del Rei Martí, el vial que fa cantonada amb el carrer Ciutadans i amb la Casa Solterra, hi ha un local també propietat dels Serveis Territorials de Cultura on s'hi han instal·lat un grup d'ocupes que durant setmanes han provocat diferents conflictes amb veïns i vianants i la presència policial. El Govern català ha iniciat els tràmits per tal que se'ls desallotgi.



Personal, seguretat i cotxe

Segons estipula l'Estatut dels expresidents, les persones que han exercit el càrrec tenen dret a percebre, «per un període equivalent a la meitat del temps que han estat en el càrrec i, com a mínim, per una legislatura, una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec», que representa 122.400 euros anuals. I quan arriben als 65 anys, tenen dret a percebre «una pensió de jubilació vitalícia consistent en una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec». Uns 92.000 euros anuals.

El Govern ha de facilitar als expresidents «els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions exercides, i la dotació pressupostària per al funcionament ordinari d'aquesta oficina i per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que corresponguin».

Entre aquests mitjans, l'expresident té dret a personal per l'oficina, responsables de seguretat dels Mossos, un cotxe oficial i un conductor. Han fer de una memòria anual explicant les seves activitats. Els expresidents poden renunciar a tots aquests drets si ho consideren.