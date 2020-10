El Trueta posa en marxa la nova Unitat de Reanimació Postoperatòria per a crítics

L'hospital Trueta de Girona ha posat en marxa aquesta setmana la nova Unitat de Reanimació Postquirúrgica per a pacients complexos i crítics. La unitat, que ha suposat una inversió de 700.000 euros, compta amb boxs individuals preparats amb equipament mèdic d'última generació que també permeten ingressar pacients en aïllament en casos com els d'afectats per la covid-19. Això permet més flexibilitat per si es repetís la situació de la primavera, quan es van haver d'habilitar molts llits de crítics per la pandèmia. També s'han millorat els fluxos de sortida de pacients dels quiròfans amb més espai i punts d'atenció.

El nou espai suposa una ampliació de l'àrea quirúrgica, que ocupa la segona planta del centre, amb una zona per als pacients de cirurgia ambulatòria major i on es fa tant la preparació abans de l'operació com la posterior abans de rebre l'alta.

D'aquesta manera, hi haurà una zona de recepció abans de la intervenció, una zona de despertar i reanimació postoperatòria per als pacients que requereixin una estada inferior a les sis hores i la nova, on s'ingressaran els que requereixin una reanimació superior a les sis hores.

A més, s'ha aprofitat per dotar la nova zona de reanimació del programa informàtic d'història clínica informatitzada, que es va implantar a l'àrea de reanimació el mes de juliol. Consisteix en el registre de les dades del pacient, mitjançant un programa informàtic especialment dissenyat per a l'atenció dels més complexos i també en situació crítica. La integració de la majoria de variables clíniques obtingudes a través del monitoratge continu del pacient es fa forma automàtica.

D'altra banda, el centre també ha invertit més de 225.000 euros per fer altres obres de millora de l'àrea quirúrgica. Entre elles, millores al magatzem i canvis de portes dels quiròfans d'urgències, que s'han substituït per unes d'automàtiques.