El 81% d'aspirants a policia suspèn l'examen sobre coneixements culturals i gironins

Escabetxada massiva a les proves per cobrir quatre places de la Policia Municipal de Girona. Fa uns dies han començat els exàmens i la primera prova ha acabat amb el 81% dels aspirants descartats. S'hi havien presentat 131 persones i ja només en queden 25. El primer examen per accedir a la policia és sempre el de cultura general, on sol haver-hi una criba bastant important.

No obstant això, el president del tribunal qualificador, l'intendent de la policia Joan Jou Matamala, sempre hi introdueix qüestions que permetien saber si els interessats tenen coneixements de les normatives i ordenances municipals i aspectes vinculats exclusivament amb la ciutat de Girona. D'aquesta manera, vol assegurar-se que els qui superen el procés selectiu estan preparats per treballar a la ciutat. De fet, aquest és l'únic moment en què els aspirants se'ls hi pot demanar si coneixen prou la ciutat, ja que a l'escola de policia se'ls forma per ser agents.



Només queden tres dones

D'aquests candidats «vius», només tres són dones en una plantilla que no arriba al 20% amb presència femenina tot i les freqüents crides a presentar-se a les proves. En aquesta convocatòria només s'hi havien presentat una trentena de dones.

La selecció dels candidats continuarà els propers dies amb les proves físiques, que consten de diferents exercicis. També s'hauran de demostrar coneixements informàtics i superar un examen mèdic a més de demostrar domini del català. Els quatre inscrits que vagin superant les proves i tinguin les millors notes són els que aniran a fer la formació a l'escola de policia.

Aquesta convocatòria però té un alicient afegit per als aspirants que superin totes les proves però no quedin classificats entre els quatre primers ja que passaran a formar part d'una borsa. Aquesta borsa funciona com a llista d'espera i servirà per anar cobrint les places vacants que puguin anar succeint-se a la plantilla de la policia, ja sigui per jubilacions, prejubilacions o excedències per anar a treballar a altres poblacions.

De fet, els darrers anys hi està havent prejubilacions massives aprofitant una nova llei que, complint determinats requisits, permet accedir a aquesta opció. L'any passat ha haver-hi 14 baixes, que ja s'han cobert, i aquest any es calcula que la xifra serà d'almenys dotze places, segons el regidor de Seguretat, Eduard Berloso.