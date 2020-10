Concentració a la UdG per a la readmissió de la investigadora que va denunciar discriminació laboral

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i Unidignitat-CGT van reclamar ahir amb una concentració de suport davant les portes de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (UdG) que es readmeti la investigadora que el passat mes de març va denunciar discriminació i assetjament laboral per part de dos dels dos directors del grup de recerca.

La portaveu d'Unidignitat-CGT, Mireia López, va explicar que arran de la denúncia de la professora davant la Comissió Paritària de procediment de gestió de conflictes interpersonals, l'òrgan ha constatat l'existència «d'abús d'autoritat, discriminació en l'accés a la informació i recursos, mala praxis i tracte desconsiderat i irrespectuós». Des de la UdG, es defensa que «s'han seguit els protocols previstos i que s'ha notificat a les persones interessades la resolució d'aquest protocol».

Des dels sindicats, asseguren que malgrat aquestes conclusions, la UdG no hauria contactat amb la investigadora «per buscar una possible via d'entesa i reparació» abans que el cas arribi a judici al novembre i reclamen que se la readmeti. Des de la filial del SEPC a Girona, es reclama una revisió dels protocols «per fer una universitat lliure de masclisme». «Si el protocol no s'ha pogut aplicar és perquè no està ben fet i cal revisar-lo», ha subratllat.

Els sindicats qualifiquen «d'aberrant» que la UdG no l'hagi readmès i consideren que es tracta d'un cas de masclisme «estructural». «No són errors, és assetjament sexual masclista.Uns homes van creure que podien decidir el seu futur», critiquen.

Així mateix, el Jutjat Social de Girona va readmetre a tràmit la demanda presentada per l'afectada contra la UdG per acomiadament nul amb vulneració de drets fonamentals, en què reclama la readmissió al seu lloc de treball i el cas arribarà als jutjats a finals de novembre.

Actualment, l'afectada està treballant a la Facultat de Ciències com a professora associada però des dels sindicats recorden que és una plaça «temporal a temps parcial que no dona per viure». És per tot plegat que reclamen que se la readmeti en una plaça similar o bé la mateixa que tenia anteriorment com a professora agregada interina de la UdG.

Una trentena de persones es va concentrar ahir davant les portes de la facultat per condemnar aquests fets i reclamar que se la readmeti.

Deu anys enrere

L'afectada va denunciar públicament el cas el passat mes de març, després que perdés la plaça a la qual optava en un concurs que finalment va guanyar un dels presumptes assetjadors. El conflicte, però, hauria començat deu anys enrere per part del director del grup i d'un company que també va esdevenir posteriorment el seu superior jeràrquic. La dona va assegurar que durant anys s'ha sentit «aïllada, menystinguda i menyspreada».