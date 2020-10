Cremen una figura gegant del rei de cap per avall i una bandera espanyola a Girona

Unes 400 persones, segons l'ANC -250, segons la Policia Municipal- han cremat una figura gegant del rei de cap per avall, cartells en contra del monarca i una bandera espanyola a Girona.

L'acte, convocat per l'ANC arreu de Catalunya, s'ha fet per rebutjar la visita de Felip VI al costat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona aquest divendres. Durant l'acte, s'han cridat consignes en contra de la monarquia i s'ha llegit un manifest on han reivindicat la "consciència antimonàrquica" de la societat catalana i han fet una crida a la "construcció d'una República catalana al servei de les persones".

Després de la crema, els participants han cantat el Cant dels Segadors, que ha servit per posar punt i final a l'acte.

L'acte, convocat arreu de Catalunya per l'ANC, ha començat poc després de les vuit del vespre a la plaça del Vi de Girona. Unes 400 persones, segons els organitzadors, -250, segons la Policia Municipal- han acudit a la cita i s'han col·locat en files separades per mantenir les distàncies de seguretat.

Els organitzadors els han repartit uns 300 cartells amb fotografies del monarca i lemes com 'Si el rei vol corona' o 'El rei espanyol no és benvingut a Catalunya'. Al mig de la plaça, una gran figura del monarca de cap per avall presidia l'acte.

Els representants de l'ANC han llegit un manifest sota el títol 'Ni rei ni corona, independència' on han acusat l'estat espanyol de "continuar amb la seva activitat de provocacions en contra del poble de Catalunya" enviant aquest divendres el monarca que "es va identificar amb el crit feixista del 'A por ellos!'".

"La resposta a aquesta nova provocació de l'estat opressor no pot ser una altra que el rebuig més enèrgic", han afirmat. "Que se'n vagin", han cridat amb els assistents. També han reivindicat l'acte com un "homenatge a l'esquerra independentista que va obrir camí". "Avui no som aquí només per rebutjar la indignitat de la monarquia i la justícia espanyola que ens ofega i oprimeix. També hi som per celebrar que els actes de l'Enric Stern i en Jaume Roura, o la dignitat de la Tamara Carrasco, ens obren camí", han assegurat.

Després de la lectura del manifest, els organitzadors han encès la figura del rei i han emplaçat als assistents a acostar-se amb els cartells per participar a "la foguera". Centenars de persones –sota la consigna de mantenir les distàncies de seguretat- han llençat els cartells amb les imatges del monarca i un d'ells hi ha acabat cremant també una bandera espanyola, enmig de mostres de suport dels assistents. L'acte s'ha tancat amb el Cant dels Segadors.



La protesta amb crema dels CDR

Aquest dissabte, els CDR també van protagonitzar una crema, en aquest cas d'un ninot de Felip VI i dues banderes espanyoles a la ciutat per criticar el discurs del rei ara fa tres anys. L'acció de protesta, que es va fer coincidint amb el 3 d'octubre, va concentrar una seixantena de persones a la plaça U d'Octubre.