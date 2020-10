Minut de silenci a la Clínica de Girona pel crim de la supervisora de Nefrologia

Minut de silenci a la Clínica Girona per condemnar el crim de la seva companya Carme Font, a qui van matar a casa seva fa més de deu dies. El personal es va concentrar a tres quarts d'una del migdia, molts d'ells amb la bata de treball, al Servei de Nefrologia i Diàlisi, del qual era supervisora d'infermeria. Els concentrats es van situar al davant de l'entrada de l'accés al Servei, al carrer Bisbe Lorenzana. El cas va provocar commoció a la ciutat perquè Font era molt coneguda.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona continua investigant la mort de la veïna de la ciutat de 67 anys a qui van trobar lligada al seu pis, a la carretera Barcelona. El jutjat va decretar secret de sumari i, fins al moment, no hi ha hagut detencions en relació amb el cas.

Una familiar de la víctima va trucar al 112 cap a les deu del matí del 26 de setembre alertant que havia localitzat el cos sense vida de la dona. Havia anat al domicili perquè l'havien trobat a faltar al seu lloc de feina. Inicialment al lloc s'hi van desplaçar agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Girona que en observar clars indicis de criminalitat van traspassar el cas a la divisió d'investigació.

Els investigadors van inspeccionar el pis i la policia científica va recopilar proves i vestigis per esclarir el cas i esbrinar-ne l'autoria i va intentar reconstruir les darreres hores de la víctima per situar l'hora exacta de la mort.



Accesos sense forçar

La víctima tenia un cop al cap molt fort tot i que no està confirmat que fos el que li va causar la mort. Els investigadors no van trobar indicis que els accessos estiguessin forçats i el cos de la víctima va aparèixer a terra i lligat. Estava previst analitzar les càmeres de videovigilància properes al pis –situat en un dels carrers principals de la ciutat- per comprovar si havien captat alguna imatge de possible interès per a la investigació. A casa seva també hi tenia un espai que funcionava com a centre de podologia.

Carme Font Senen era vídua d'Eloi Prat i Martí, qui havia estat activista veïnal i comercial fins al punt de presidir la Federació de Veïns i la Federació de Comerciants. Prat va ser un dels primers integrats del grup d'havaneres i cançons populars Terra Endins i va posar música als Pastorets durant uns 2 anys. Tenia una botiga al carrer Bacià, Teixits Eloy.