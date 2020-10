Detingut un jove per entrar a robar en una clínica a Girona i agredir un avi per prendre-li una cadena de plata

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys per entrar a robar en una clínica de Girona i colpejar un home d'edat avançada i prendre-li una cadena de plata que portava. El primer dels fets va tenir lloc el passat 30 de setembre, quan la policia va saber que una persona havia entrat a la zona de recepció del departament de diàlisi de la clínica, situada al carrer Bisbe Lorenzana. Segons les investigacions el jove va forçar una persiana i es va colar per la finestra. Malgrat que va poder accedir a dins del despatx no es va poder emportar res. El segon fet va passar el dimecres 7 d'octubre. Una patrulla de seguretat ciutadana va localitzar un home que els estava fent senyals amb les mans perquè s'aturessin.

Un cop allà, l'home els va explicar que un jove li havia donat un cop de puny i li havia estirat la cadena de plata que portava, després d'haver-lo amenaçat. Després del robatori, el lladre va marxar però els agents van poder localitzar-lo i el van acabar detenint. El jove ha passat a disposició del jutjat de guàrdia en funcions de Girona on haurà de respondre d'un robatori amb violència i intimidació i un robatori amb força a interior d'un establiment.