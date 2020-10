El regidor del PSC de Girona Quim Ruhí pateix un ictus

El Grup Municipal Socialistaha informat que el passat dilluns el regidor Quim Ruhí va patir un ictus que el va obligar a ser intervingut d'urgència i restar ingressat a l'Hospital Josep Trueta fins aquest diumenge.

La seva recuperació requerirà que Quim Ruhí estigui de baixa durant algunes setmanes.

És per això que el regidor socialista no podrà participar del plenari d'octubre. Ruhí va ser professor d'ensenyament secundari durant 40 anys -dels quals va ser 25 anys director de l'Institut Carles Rahola- i també va ser coordinador del projecte Facilitadors 2.0 de la policia municipal de Girona per la mediació entre alumnes en casos de cyber assetjament.

Des del grup municipal han volgut agrair "totes les mostres de suport i estima cap a en Quim i la seva família", en especial dels seus companys regidors del plenari.