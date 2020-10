Declaren improcedent l'acomiadament d'una treballadora del CAP de Vila-roja

Una sentència ha declarat improcedent l'acomiadament d'una auxiliar clínica del CAP de Vila-roja acomiadada fa un any per l'Ajuntament de Girona. El consistori gironí l'havia acomiadat perquè li estava pagant el sou tot i que treballava per l'Institut Català de la Salut des de feia anys i en un equipament del Departament de Salut.

Anna Jesús Herrero va presentar una demanada contra les dues institucions i la sentència li dona dues opcions. Per una banda, demanar que l'Ajuntament la readmeti per una plaça que no existeix com a tal a la seva plantilla de treballadors i, per tant, a indemnitzar l'afectada amb 80.000 euros -diners que haurien de pagar a mitges. Una altra opció és treballar pel Departament de Salut passant a formar part de la seva plantilla i cobrant per aquest organisme.



Una vida al CAP de Vila-roja

Herrero va guanyar una plaça com a auxiliar clínica al consultori municipal quan tenia 19 anys. Al cap d'uns 17 anys, va passar al CAP de Vila-roja, on va estar treballant vint anys més. Fins que va iniciar-se una batalla de documents entre l'Ajuntament i l'Institut Català de la Salut per determinar qui havia de fer-se càrrec de la nòmina de l'auxiliar de clínica.

Des de l'àrea de Règim Interior del consistori gironí, on es porta tot allò relacionat amb el personal municipal, s'havia detectat aquesta anomalia -pagar una persona que treballava per l'Institut Català de la Salut- i es va demanar al Departament que assumís el seu sou.

Les dues parts mai es van posar d'acord i l'1 de juny de l'any passat se la va acabar acomiadant, malgrat que l'afectada demanava poder seguir treballant mentre no es resolia el seu cas. Finalment, un cop es va trobar al carrer sense feina, va optar per traslladar el cas als jutjats, que ara li han donat la raó.

L'acomiadament de l'auxiliar clínica del CAP de Vila-roja va provocar diferents accions de protesta per tal de reclamar a les administracions que es replantegessin el cas.

Els seus companys van fer una concentració de suport al davant de l'equipament sanitari i van fer una recollida de signatures. A més a més, es van presentar a la plaça del Vi el dia que hi havia el debat d'investidura que va permetre a Marta Madrenas seguir com a alcaldessa.