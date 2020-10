L'ONG Greenpeace ha promogut avui una acció reivindicativa per denunciar la «inacció» del govern espanyol davant la crisi climàtica. Tot i la crisi sanitària i socioeconòmica, l'ONG avisa que també calen «mesures urgents» per mitigar el canvi climàtic. L'acció va ser seguida a la plaça 1 d'Octubre de Girona, on es va posar una mascareta a l'estàtua A la Constitució, i també des d'altres ciutats de l'Estat espanyol.