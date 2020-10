Girona, Salt i Sarrià calculen que caldrà destinar 17,7 milions a la xarxa d'aigua

Els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià aposten perquè la gestió de l'aigua s'integri com una divisió dins l'empresa pública Trargisa (que ja gestiona la depuradora i el tractament de deixalles).

D'aquesta manera, la municipalització no suposarà crear una nova empresa, sinó ampliar la que ja existeix. Els consistoris subratllen que, amb la municipalització, la capacitat d'inversió augmentarà fins a un 42% i calculen que en els propers quinze anys caldrà destinar 17,7 milions d'euros per posar la xarxa al dia. Uns diners que sortiran precisament d'aquest nou marge, perquè els ajuntaments ja avancen que no es tocaran tarifes. Pel que fa a terminis, a més, l'objectiu és clar: la municipalització "en cap cas" anirà més enllà del 2020.