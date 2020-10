Cartell en un restaurant de Girona: «No acceptem polítics. Els porcs i els xoriços els fem a la brasa»

La rostisseria l'Arest de Girona ha penjat un cartell a l'entrada del local on s'hi pot llegir: "No acceptem polítics dins de l'establiment. Els porcs i els xoriços els fem a la brasa amb carbó natural". El responsable de l'establiment, Albert Caupena, assegura que els polítics estan fent impossible la vida al sector de la restauració i que" enganyen constantment" la població amb "dades, números, recomptes i proves" que, al seu parer, tenen "escassa fiabilitat, pandèmie". A més, i "el més important", segons reconeix, cosidera que els polítics "no reconeixen que han aprimat tant el serveis hospitalaris que no poden fer front a la pandèmia". Com tants d'altres, el local haurà de tancar, a partir de demà si un jutge no tira enrera la decisió del govern català, i només podrà vendre menjar per emportar. L'establiment està situat al carrer Ferran Soldevila, a tocar de l'estació.