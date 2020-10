El Circ Raluy Legacy arriba a Girona per a presentar el seu espectacle Todo (Lo)Cura

El 22 d'octubre torna a Girona el Circ Raluy Legacy per presentar el seu nou espectacle TODO (LO)CURA. Després dels mesos de confinament, el Circ Raluy Legacy torna als escenaris amb més ganes que mai. En la seva llarga història aquest circ s'ha trobat amb situations difícils com a terratrèmols o inundacions que li han impedit continuar amb el seu espectacle, però mai, abans d'ara, havien estat tres mesos sense contacte amb el públic. Un contacte que es la seva raó de ser i que esperen recuperar amb escreix en la seva nova gira.

La carpa estarà a l'esplanada de la Copa fins al 8 de novembre coinciditn amb les Fires de Sant Narcís.

"Ara més que mai hem estat conscients que sense el públic no som res i res és possible. Aquest retrobament representa molt per a nosaltres." Comenta Louisa Raluy, codirectora del Circ Raluy Legacy.

Durant el mes de juny estava previst l'estrena d'un nou espectacle, però donada la situació actual, no ha estat possible gestionar els visats dels artistes internacionals que havien d'incorporar-se ni conviure ni assajar amb altres artistes. La nova producció presenta números espectaculars, plens d'humor i amb la dosi d'optimisme que tots necessitem en aquests dies.

Impressionants números aeris, de risc, equilibris impossibles, la família Raluy ofereix la seva essència, que no és una altra que la del més pur circ dels anys 30. Llums, so, coreografies úniques, l'avantguardisme més actual i l'últim en tecnologia fan que TODO (LO) CURA sedueixi als grans i fascini als més petits.

A més, el nou espectacle s'ha dissenyat seguint les més estrictes mesures de seguretat sanitària, ja que la salut dels assistents i dels artistes és una prioritat per a la família. Es tracta d'un espectacle d'una hora i mitja, sense descans, per a evitar el contacte entre el públic. Tot l'equip del circ porta màscara i ha estat format en els protocols que cal aplicar. Després de cada funció s'higienitzen les graderies i les zones comunes i durant la funció es mantindrà la distància de 2 metres entre famílies.

Les entrades es poden comprar a la pàgina web del circ o a les taquilles.