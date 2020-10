La COVID deixa Girona sense Fira de Mostres

No ha pogut ser. Tot i que Fira de Girona ho ha intentat fins a darrera hora, finalment no hi haurà Fira de Mostres per les fires de Sant Narcís. Les darreres restriccions marcades pel govern català han impedit que es pugui celebrar l'esdeveniment comercial. Fira de Girona havia anat adaptant-se a les diferents etapes que la ciutat ha anat passant durant aquesta pandèmia. Les novesmesures del PROCICAT, però, han estat la darrera estocada d'una mostra que ja s'havia anunciat en format reduït però de qualitat, de proximitat i multisectorial, i complint amb les mesures necessàries per accedir al recinte. Però finalment no.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, explicava ahir a Diari de Girona que estaven pendents del document oficial on detallaven les restriccions per prendre una decisió.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha dit avui que tenien la fira "organitzada i ben planfificada" però que l'han hagut de cancel·lar. "Ens sap molt de greu perquè era el moment de demostrar que el dinamisme econòmic no decau i que estem en actiu i que tots els sectors treballem per ensortir-nos-en", ha lamentat.

La resta de la programació de les Fires res farà públic la setmana vinent. Alguns dels actes previstos, com concerts a l'Auditori o al parc del Migdia, estan afectats per les mesures decretades pel Govern català i s'han de reajustar. Les Fires, que normalment duren 10 dies, aquest any només en duraran cinc. No hi haurà esdeveniments massius com les barraques o les atraccions, els focs es faran des de Montjuïc i les retransmissions en línia seran un ingredient important.