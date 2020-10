Unes Fires de Girona pírriques i en línia, i un certamen que penja d'un fil

A poc a poc s'acosten les pírriques Fires de Sant Narcís i dia rere dia augmenten les restriccions ja no només a Girona, sinó a tot Catalunya. Qui havia de dir a principis del mes de març que no hi hauria Temps de Flors? Havia costat Déu i ajuda trobar un proveïdor de flors quan quedava poc més d'un mes es va anunciar que s'anul·lava la mostra. Moltes il·lusions se n'anaven a l'aigüera.

Per les Fires queden uns quinze dies i no sembla que el destí sigui el mateix, però el que quedarà «viu» serà ben poca cosa. I segurament per la salut i la seguretat de la gent, millor que així sigui. L'Ajuntament ho té tot preparat per presentar una programació que es pugui considerar potable en temps de pandèmia ja sense els actes multitudinaris descartats des de fa setmanes. Tals com els concerts a les barraques o les atraccions del parc de la Devesa, que a més ahir l'executiu català va suspendre.

El govern local vol que hi hagi activitats de Fires sí o sí. Que enmig de la tristesa per la pandèmia hi hagi una espurna d'alegria i entreteniment. Però les restriccions se li estan tirant a sobre i les darreres mesures imposades pel Govern català toquen diversos aspectes de les activitats previstes. L'Ajuntament preveu anunciar imminentment els actes de la programació i ha estat fent reunions per ajustar-se a les noves restriccions i preveient diversos escenaris perquè la corba segueix pujant i fins al 28 d'octubre encara queden dies perquè s'aprovin més mesures, que molt probablement no serà «a millor». Pel que fa als actes culturals, com ara els concerts a l'Auditori o al parc del Migdia, es preveia un aforament màxim de 800 persones, assegudes, que s'havien de registrar abans d'accedir al recinte i a qui es prenia la temperatura. Molt probablement aquesta capacitat màxima es reduirà. De fet, el Procicat marca un aforament del 50%, per als espectacles culturals. L'opció de visualització en línia, ja plantejada, segurament es potenciarà. També per seguir la lectura del pregó.

La Fira de mostres

El que penja d'un fil és la Fira de mostres. El treball incansable per fer un certamen amb cara i ulls hi és des de fa mesos i l'organització ha anat adaptant-se a les diferents etapes que la ciutat ha anat passant durant aquesta pandèmia. Les noves restriccions de la pandèmia, però, tornen a posar en perill una mostra que ja s'havia anunciat en format reduït però de qualitat, de proximitat i multisectorial, i complint amb les mesures necessàries per accedir al recinte. Les restriccions anunciades per l'executiu català indicarien que es redueix al 30% l'aforament al comerç i als mercats i que s'obliga a suspendre congressos, convencions i fires. No obstant això, des de Fira de Girona esperen a prendre una decisió fins que vegin publicades les restriccions, quines els afecten en concret i fins a quin punt.