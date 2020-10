S'implementa a Girona un sistema de paqueteria «intel·ligent i sostenible»

Es tracta d'una prova pilot per enviar i rebre paquets, dirigida tant al comerç com a particulars

Es posa en marxa a Girona un servei de paqueteria intel·ligent per fer més sostenible l'enviament de paquets. Es tracta d'una prova pilot del sistema dissenyat per l'empresa catalana Smart Point dirigit tant a particulars com a comerços. Aquests poden deixar o recollir els seus paquets a fins a vuit «punts intel·ligents», repartits per tota la ciutat. A partir d'allà l'empresa s'ocuparà de traslladar-lo, seguint la ruta més eficient, al punt que el receptor hagi indicat, i durant la franja horària que també hagi establert per la seva recollida. La persona podrà obrir i tancar l'armariet per recollir els objectes a través de l'aplicatiu web de l'empresa. Aquest sistema serveix tant per enviaments entre comerços i clients com entre particulars, i en la seva fase inicial serà gratuïta. En un futur, preveuen que el cost d'enviament sigui d'un euro.

Avui el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i el representant de Smart Point, Ignasi Martín, han presentat aquest sistema a Girona davant la biblioteca Ernest Lluch, un dels llocs on s'ha instal·lat un d'aquests punts de recollida. Martín ha explicat que el sistema de paqueteria que han creat vol beneficiar al comerç local, minimitzar riscos pel que fa a la covid-19 – ja que l'enviament de paquets es fa sense que hi hagi contacte entre persones -, i també reduir el nombre de vehicles de logística que circulen per la ciutat.

Girona és la primera ciutat on entra en funcionament aquesta tecnologia, i des de Smart Point estan treballant per implementar-lo a altres ciutats europees. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha afirmat que la posada en marxa d'aquest sistema «innovador» es tracta d'una «fórmula de col·laboració entre empreses, administracions i ciutadania ideal pel país», i més en plena revolució digital. A més, ha recordat que, amb les mesures restriccions que aviat s'activaran a causa de la covid-19, aquest sistema pot esdevenir imprescindible per al comerç local. D'altra banda, ha destacat que el projecte està molt alineat amb les polítiques de «mobilitat sostenible» que es promouen des del consistori, per intentar reduir tant com es pugui la circulació a motor, per fer «una ciutat més sostenible i més amable per la ciutadania».

El conseller Puigneró ha explicat que aquesta iniciativa s'engloba dins l'estratègia Smart Catalonia que promou l'Executiu català per fonamentar la innovació al territori, «no només a l'hora de consumir tecnologia, sinó també per ser productors tecnològics». Així, segons ha indicat el conseller, el sistema de paqueteria intel·ligent contribuirà a l'objectiu que s'han marcat de «reduir fins a un 55% la congestió en el transport de paquets». Puigneró també ha manifestat que aquest instrument «servirà per afavorir que el comerç local pugui afrontar el repte de la transformació digital».