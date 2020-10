El risc de rebrot es comença a frenar a la demarcació, però segueix sent superior als 350 punts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 14.690 (358 més) i pugen a 17.115 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 886 persones en aquest territori (una més que en l'anterior balanç). El risc de rebrot baixa dos punts i se situa en 355, mentre que la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre era de 256. L'Rt es manté en l'1,34 (1,18 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 148,5 per cada 100.000 habitants. Hi ha 109 persones ingressades (vuit més), 26 de les quals a l'UCI (una menys).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja 17 punts i se situa en 440. Està per sobre del de la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre, quan era de 397. La velocitat de propagació puja quatre centèsimes i se situa en l'1,17, mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA és de 190,1 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot baixa 61 punts i se situa en 734. L'Rt baixa dues centèsimes i està en 0,9. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 338,81 per cada 100.000 habitants.