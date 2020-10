Girona destina 450.000 euros a ajudes per pal·liar els efectes de la COVID-19

L'Ajuntament de Girona va anunciar un paquet d'ajudes econòmiques de fins a 450.000 euros dirigides als sectors més afectats per les noves restriccions que van entrar en vigor ahir a tot Catalunya, així com per lluitar contra l'atur a la ciutat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va afirmar que s'han impulsat perquè els sectors més afectats «no notin tant la duresa de les restriccions».

Mentre bars i restaurants no puguin servir als seus locals, se'ls bonificarà la taxa de terrassa, segons va detallar ahir Madrenas. Pel que fa al comerç local, continuen promovent l'aplicació Lacompra per fer comandes de forma electrònica. A això, ara s'hi suma el sistema de paqueteria SmartPoint, presentat ahir, per facilitar l'enviament de les comandes.

Avui, el govern municipal també aprovarà un conjunt de subvencions per a associacions professionals dels sectors de l'hostaleria i la restauració (45.000 euros) i també per a les del comerç (55.000 euros), perquè tinguin autonomia per plantejar accions per ajudar al seu sector i dur-les a terme.

L'alcaldessa també va anunciar mesures per frenar l'atur i fomentar l'ocupació. «Vam acabar setembre amb 6.269 aturats a la ciutat de Girona. L'objectiu principal ara mateix per aquest govern, a part de les mesures sanitàries, és la reducció de l'atur, i per això destinarem recursos a implementar accions i programes que permetin ajudar el teixit productiu a mantenir la seva estructura durant aquests mesos difícils que venen», va afirmar l'alcaldessa.

D'una banda, es modifica el programa Girona Actua, dotat amb 150.000 euros, perquè les empreses que hagin hagut d'aplicar un ERTO s'hi puguin presentar amb ajudes d'un termini màxim de sis mesos.

De l'altra, al novembre s'activarà una segona part específica per covid-19 del programa Girona Actua, anomenada Girona Actua Plus, en què es destinaran 200.000 euros en ajudes directes a les empreses perquè puguin mantenir els treballadors actuals i evitar acomiadaments. La convocatòria s'adreça a autònoms, a empreses de màxim 10 treballadors i a entitats sense ànim de lucre, que des del 14 de març hagin aplicat un ERTO o un cessament de l'activitat, o bé hagin patit una reducció d'ingressos del 50%. L'import de l'ajuda dependrà del nombre de treballadors que tinguin.

Les restriccions a Girona

Durant la roda de premsa, Madrenas va detallar com s'aplicaran les restriccions del Procicat a la ciutat. Així, va anunciar que els 111 parcs infantils es mantindran tancats, no es permetran les activitats culturals a l'exterior, i continuarà en vigor la limitació de l'aforament dels mercats al 30%.

Les tramitacions amb l'Ajuntament s'hauran de fer, en la seva majoria, telemàticament. Madrenas va indicar que més del 90% dels tràmits amb el consistori es poden fer de forma no presencial. Si algú té dubtes, va explicar que es pot dirigir al telèfon d'atenció a la ciutadania (972 419 010), on els podran atendre de 8 del matí a 6 de la tarda.

Els parcs i jardins tancaran a les 20 h i alguns cursos de centres cívics hauran de reduir l'aforament al 50%. L'alcaldessa ha fet una crida a les entitats privades a reduir al màxim les activitats. Els menjadors socials continuaran oberts i seguiran portant el menjar a domicili a la gent gran.

Controls policials

Els controls policials s'intensificaran per vigilar el compliment de les noves restriccions. Ahir al matí, però, es van limitar a avisar aquells bars on hi havia clients consumint a l'establiment -es van trobar amb 5 casos. A partir d'ahir al migdia van començar a posar sancions. Madrenas va remarcar que bars i restaurants poden obrir per dur menjar a domicili o per entregar comandes, recordant que la prohibició és consumir a l'interior o a la terrassa. La policia també reforçarà el control de l'obligació de portar mascareta a la via pública.

Des de finals de juliol fins ara, s'han posat 272 denúncies per no portar la mascareta a la via pública i s'han aixecat 46 actes per incomplir les mesures o per la mala pràctica dels locals.