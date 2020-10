L'Ajuntament diu ara que és el propietari del solar tancat del costat de l'Auditori

El solar, encerclat per blocs de ciment, havia funcionat com a aparcament gratuït durant molts anys.

El solar, encerclat per blocs de ciment, havia funcionat com a aparcament gratuït durant molts anys. marc martí

Nou episodi en el conflicte entre l'Ajuntament de Girona i els propietaris d'un terreny situat entre el Palau de Congressos-Auditori i el pont de Fontajau, al costat del riu Ter. L'Ajuntament assegura que després d'una «exhaustiva investigació» de l'àrea d'urbanisme pot assegurar que el solar és de titularitat pública.

La parcel·la havia funcionat durant molts anys com a aparcament de vehicles que hi aparcaven gratuïtament de manera desordenada fins que, els qui afirmen que són els legítims propietaris, van tancar-ne l'accés amb blocs de ciment. La família que afirma ser-ne la titular va portar el consistori als jutjats per tal que obligués l'equip de govern a aixecar la suspensió dels expedients administratius i tirés endavant un expedient d'apreci per expropiació, que algunes fonts apunten que és milionari. Una expropiació que consideraven que havia de tirar endavant perquè van quedar perjudicats amb un canvi de qualificació de la zona al Pla General d'ordenació urbana i la llei els permetia fer aquesta reclamació econòmica.



Un antic abocador municipal

L'Ajuntament, però, assegura que en els darrers mesos ha estat buscant i trobant documentació relativa a aquesta peça triangular anant moltes dècades enrere i que li ha permès certificar que la família no n'és la propietària. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, assegura que «després del treball que hem fet, de cap manera surt que el solar sigui seu». El representant municipal assegura que defensarà aquest posicionament «fins al final» i que «si el treball de documentació ens hagués dit que ra d'aquesta família, doncs ho seria, però que posant els plànols uns sobre l'altre, no és així». Aquest informe exhaustiu detalla que la llera del riu ha canviat amb el pas de les dècades i que hi ha hagut cessions dels propietaris a l'Ajuntament, i per exemple, que aquell terrenys va arribar a ser un abocador.

L'Ajuntament havia suspès la tramitació dels expedients d'expropació manifestant que tenia dubtes de qui era el propietari real de la finca i va demanar un informe a l'Agència Catalana de l'Aigua, en ser una zona propera al domini públic hidràulic. Finalment, l'ACA va emetre un informe indicant que l'organisme no era el titular del terreny. El cas va acabar al Jurat d'Expropiació i ara l'Ajuntament hi ha enviat aquesta documentació per tal que quedi clar que, al seu parer, el terreny és seu i que, per tant, no s'ha d'expropiar.

Respecte d'aquest terreny hi ha almenys un altre procés judicial obert. En l'altre litigi, la família que afirma ser-ne la propietària reclama, per mitjà dels serveis jurídics d'RM Assessors, una compensació econòmica per responsabilitat patrimonial perquè considera que el consistori ha fet un ús indegut del solar on, per exemple, durant anys s'hi va implantar la carpa del circ de les Fires i l'Ajuntament va cobrar una quota als responsables d'aquest espectacle. També van haver de presentar una queixa per haver fet obres en aquesta zona, sense el seu permís, per fer-hi passar una canonada per uns serveis soterrats.