Balanç del cap de setmana a Girona: 13 actes per 'Botellón' i una festa de pis clandestina

Segons ha informat l'alcaldessa de Girona, al llarg d'aquest cap de setmana la policia ha interposat 46 denúncies per incomplir les mesures dictades pel Procicat. En concret, els agents han sancionat dotze persones que havien sortit al carrer sense mascareta i set més per no respectar les distàncies de seguretat (entre les quals, algunes a fumadors).

A més, la Policia Municipal també han aixecar acta a un local per incomplir la normativa i han denunciat tretze 'botellón'. En tots els casos, es tractava de grups de joves que s'havien reunit per beure alcohol al carrer. Els 'botellón' es van localitzar a les zones de Fontajau, Vistalegre, Domeny i Sant Narcís.

En referència a aquesta problemàtica, l'alcaldessa de Girona ha explicat que la Policia Municipal està treballant amb els Mossos d'Esquadra per establir un protocol conjunt d'actuació. "La policia volta per tots els barris, perquè sabem que això s'ha generalitzat; ens preocupa molt", ha dit Madrenas. "És molt injust que bars i restaurants hagin de tancar i que, per altra banda, passin aquestes coses; estem fent tot allò que podem per evitar-ho", ha afegit l'alcaldessa.

A banda, la Policia Municipal també ha interposat dotze denúncies més per sancions i molèsties a la via pública. I fins i tot, al llarg del cap de setmana, els agents s'han trobat amb un incompliment flagrant de les mesures dictades pel Procicat: més de sis persones -en concret, vuit- de festa a dins d'un habitatge.

Segons ha concretat l'alcaldessa, els agents van anar allà després de rebre l'alerta dels veïns. "Els agents van anar a fer mediació i demanar que abaixessin el volum, però a dins del domicili es van trobar que hi havia força més de sis persones", ha explicat Madrenas.