Càrites fa una crida per buscar voluntaris per l'elevat nombre de personal de risc que té

Càrites de Girona fa una crida per aconseguir nous voluntaris per l'elevat nombre de personal de risc que té l'entitat. Actualment, el 47% de les persones que hi treballen de manera voluntària tenen més de 60 anys i moltes han hagut d'adaptar les seves tasques i funcions davant de les noves mesures per la covid-19. L'entitat va mobilitzar 590 voluntaris durant el període de confinament. El 52% eren de nova incorporació, sobretot joves, però també persones que havien perdut la feina o treballadors que disposaven de més temps per dedicar a accions de l'entitat.

Amb l'inici de curs i la reobertura de diversos projectes, però, necessita incorporar nous voluntaris. Entre ells, els serveis de suport educatiu, els Centres de Distribució d'Aliments (CDA), els robers, els tallers d'aprenentatge de llengua per a persona nouvingudes, l'acompanyament a la inserció laboral, suport emocional o tasques de sensibilització.