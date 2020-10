L'Ajuntament de Girona congelarà els impostos i les taxes municipals per al 2021

L'Ajuntament de Girona prorrogarà els impostos i les taxes municipals per al proper any 2021, amb l'objectiu de «donar suport real» a famílies i empreses davant la crisi sanitària i econòmica de la covid-19. L'alcaldessa, Marta Madrenas, i la tinenta d'alcaldia i regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ho van explicar ahir en roda de premsa, tot defensant que això és possible gràcies a «la bona gestió dels últims anys». «La situació econòmica de l'Ajuntament de Girona i la bona gestió d'aquests darrers anys ens permeten congelar taxes i impostos per a l'any vinent, tot i la mala perspectiva econòmica, i alhora assegurar el manteniment de tots els serveis que fem actualment», va afirmar Madrenas.

Planas va argumentar que aquesta bona gestió es demostra, d'una banda, perquè el consistori paga als proveïdors en uns 30 dies de mitjana. I de l'altra, perquè, en 9 anys, han reduït l'endeutament del 67% al 36% - el màxim previst és del 110%. Per tot plegat, han pogut «disposar de recursos per afrontar l'actual situació, tant la reducció d'ingressos com l'augment de despeses», va afirmar Planas, i va afegir que «som un ajuntament sanejat».

L'alcaldessa va remarcar que, amb la congelació de taxes, així com també amb les ajudes que han posat en marxa per als sectors més afectats per les restriccions, «hem volgut ajudar la petita empresa sense que ho hagin de demanar», i va recordar que durant la primera onada ja es va liquidar la taxa per les terrasses als 610 bars i restaurants, així com la taxa per la recollida de residus. Ara ho seguiran fent «d'ofici» als negocis afectats per les mesures.

Madrenas també va fer una crida a què tant la ciutadania com les empreses consultin en quines bonificacions es poden acollir de les ajudes i subvencions activades des de l'Ajuntament per pal·liar la crisi.

Sis milions d'euros menys

Des de l'Ajuntament xifren l'impacte del coronavirus en 6 milions d'euros, a causa del no cobrament d'algunes taxes i impostos. A això s'hi sumen més de dos milions d'euros de despeses no previstes, sobretot en ajudes socials i en despesa sanitària. Per això, el consistori està pendent de si avui l'Estat aprova la suspensió de les regles de despesa, de manera que es puguin destinar els diners estalviats a eixugar la davallada d'ingressos. També va demanar que es puguin destinar lliurement els diners del superàvit, incrementar els imports de l'aportació del fons estatal per poder afrontar les despeses extraordinàries arran de la covid-19 i flexibilitzar la llei d'estabilitat pressupostària. A més, Madrenas va afirmar que «si ens podem endeutar, la nostra voluntat és fer-ho».

Mirant cap als pressupostos



L'alcaldessa va afirmar que ja s'enfoquen als pressupostos i va demanar als grups municipals de buscar l'acord i el consens per aprovar-los. «Asseiem-nos i posem-nos d'acord, partint de la base que cal prioritzar la lluita contra l'atur, el manteniment dels serveis públics i les inversions per ajudar la nostra economia i el nostre teixit productiu», va manifestar Madrenas, que també ho considerava necessari per acordar futures inversions.