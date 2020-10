Les Fires de Sant Narcís tampoc tindran pregó ni castell de focs

Ni barraques, ni atraccions, ni Fira de Mostres, ni jornada castellera, ni correfoc per les Fires de Sant Narcís. Però tampoc hi haurà pregó ni castell de focs, els dos grans esdeveniments que servien per obrir i per tancar la Festa Major de Girona. Respecte a aquests dos darrers aspectes la decisió està pràcticament presa i, molt probablement, s'anunciarà oficialment els propers dies.

La pandèmia s'ha emportat les Fires i tot plegat quedarà limitat pràcticament a alguns esdeveniments culturals en espais tancats com l'Auditori, la Mercè o alguns centres cívics. Són els llocs on es pot controlar l'aforament i les persones que hi vagin com a públic poden quedar registrades com a assistents a l'acte. També, això sí, hi haurà cartell de Fires. Una obra seleccionada entre els premiats per les beques Kreas els darrers tres anys.

En les darreres setmanes, l'Ajuntament s'ha vist forçat a anar anul·lant la majoria d'esdeveniments previstos i tradicionals de les Fires. Els concerts massius a la Copa i les barraques de les entitats van ser de les primeres en suspendre's. Posteriorment, les atraccions, malgrat que es va intentar que fos viable, almenys pel que fa a les dirigides al públic infantil. Van anar-se traient més actes i recentment també ho va haver de fer la Fira de Mostres, que anat adaptant-se a les mesures i darrerament treballava per fer un certamen multisectorial i amb agents del territori amb un centenar d'expositors, un quart de l'habitual. Però les noves normatives marcades pel Procicat, van provocar que Fira de Girona hagués de suspendre la Fira de Mostres.

L'afectació no abarca només el certamen: «Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors». Per tant, el pregó, com a tret de sortida de les Fires queda en fora de joc. I el mateix per al castell de focs, punt i final de la festa major. Es podria haver vist des del balcó si es tiraven des de Montjuïc, però tampoc tothom.

Girona no és l'única ciutat que ha quedat notablement afectada per la pandèmia. Tarragona també ha hagut de suspendre les festes de Santa Tecla pel maleït virus.