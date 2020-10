Girona cancel·la la majoria d'activitats als centres cívics i atura que se'n programin de noves

L'Ajuntament de Girona ha cancel·lat la majoria d'activitats que es fan en grup als centres cívics de la ciutat i també ha aturat que se'n programin de noves arran de les restriccions per la covid-19. La mesura entra en vigor aquest dimecres mateix i, d'entrada, s'allargarà fins al 31 d'octubre. S'anul·len els cursos, per exemple, i només es mantenen aquelles activitats que permet el Procicat (les d'intervenció socioeducativa, les d'educació en el lleu d'infants i adolescents o les d'atenció a les dones, salut mental, immigració o addiccions).

El consistori treballa perquè totes les activitats que s'han hagut de suspendre es puguin reprendre en línia o bé es tornin a oferir més endavant, quan la situació sanitària millori.

L'Ajuntament de Girona ha cancel·lat la majoria d'activitats als centres cívics i ha aturat la programació de noves activitats a tots els equipaments municipals de la ciutat que encara no estaven previstos. Es tracta d'una de les mesures que el govern gironí emprendrà tenint en compte l'evolució de la pandèmia i les darreres restriccions decretades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, concretades ahir per part del Procictat. La mesura s'aplicarà partir d'avui mateix, i almenys fins al dia 31 d'octubre, amb la intenció de frenar la propagació de la covid-19.

En aquest sentit, el consistori ha anul·lat les iniciatives grupals previstes als centres cívics, locals socials i espais cívics municipals, excepte en tres condicions: en el cas d'activitats d'intervenció socioeducativa, de lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants i adolescents, així com en els programes de suport juvenil; d'activitats d'intervenció social personal que s'adrecin a determinats col·lectius com el de l'atenció a les dones, la salut mental, la immigració, les addiccions, o la integració social, i en el cas de les activitats essencials amb funció social, corresponents als serveis personals de perruqueria i podologia.

Per contra, es permeten els actes i espectacles culturals, sempre d'acord amb les mesures d'aforament i prevenció vigents que regeixen el sector cultural.

A més, l'Ajuntament vetllarà perquè es puguin dur a terme totes les activitats dels espais cívics cancel·lades per la pandèmia. En aquest sentit, es treballarà per tal que les propostes dels centres cívics, locals socials i espais cívics municipals que s'han anul·lat es puguin fer en línia, i perquè totes les activitats d'equipaments municipals que s'hagin de dur a terme de forma presencial es reprogramin quan la situació sanitària per la covid-19 ho permeti.