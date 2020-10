L'Ajuntament presenta el cartell de les 'activitats' de Sant Narcís

L'Ajuntament ha presentat avui el cartell de les anomenades "Activitats de Sant Narcís" i la trentena d'actes programats que hi tindran lloc del 28 d'octubre a l'1 de novembre entre les que s'inclouen concerts com els de Doctor Prats, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Ana Tijoux o Ciudad Jara, el concert d'havaneres amb Terra Endins, el Cor Maragall, la Principal de la Bisbal, audició de sardanes amb la Selvatana i la cobla Mil·lènaria, i diferents actes destinats al públic infantil.

No hi haurà cap esdeveniment massiu ni a l'aire lliure, per culpa de la pandèmia. En les darreres setmanes s'havia anat readaptant la programació en funció de les restriccions. S'havien anul·lat actes com els concerts a les barraques, les barraques de les entitats, el correfoc, els castellers, les atraccions o la fira de Mostres però encara es comptava amb una seixantrena d'activitats, segons ha recordat avui el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats. Les darreres restriccions però s'han endut per davant, també, el pregó i el castell de focs, tal com avançava avui Diari de Girona. La suspensió de les Fires com a tal, perquè el que s'ha presentat reben el nom d'"Activitats de Sant Narcís", només havia passat el 1918, amb la grip espanyola.

Les activitats inclouen diversos actes de cultura popular, com el Ball amb la imatgeria de la ciutat de Girona, amb l'Àliga, els gegants, els capgrossos, la Mulassa i els dracs a l'Auditori.

Tot es farà en espais tancats com l'Auditori, la Mercè i els Centres Cívics. S'hauran de reservar les entrades a la pàgina web de l'Ajuntament (màxim quatre per persona i dos esdeveniments com a màxim). L'opció d'activarà aquest dijous a les dotze del migdia.

A més, hi haurà diversos actes virtuals, com la passejada de capgrossos, la lectura de versots, la trobada de gegants, el concurs de dibuix dels capgrossosoi el castell de cartes.

A banda de tot això, hi haurà el circ Raluy Legacy amb la carpa instal·lada a la Copa, el 9è Jazz & Fires al Sunset , portes obertes als museus i una marató de donació de sang.



El cartell és obra d'Ingrid Riera i Maria Soler, del col·lectiu Les noies del monyo. El cartell no s'escamparà per la ciutat però si que s'ha volgut presentar per deixar constància de la situació actual. Les autores han explicat que l'obra vol representar un ésser surrealista com l'època actual i que pot tenir diferents visions. entre d'altres, una làmpada que il·lumina el futur.

El vicealcalde i regidor de Cultura i Fires, Quim Ayats, ha remarcat que les activitats programades volen ser una mostra de suport al món cultural i als creadors i que s'intentarà reprogramar alguns esdeveniments previstos inicialment, com ara els concerts al parc del Migdia, suspesos a darrera hora per les restriccions del Procicat.