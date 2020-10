L'hostaleria i l'estètica gironines surten al carrer: "Volem treballar!"

Clam unànime de l'hostaleria i l'estètica gironines contra les noves restriccions per la covid-19, que han obligat els dos sectors a tancar. "Volem treballar!", han cridat a l'uníson centenars de treballadors i empresaris davant la Delegació del Govern. Aquest és el primer cop que l'hostaleria gironina en bloc surt al carrer per protestar. Hi eren representades totes les associacions que s'agrupen sota el paraigües de la federació. Hotels, bars, restaurants, i també estètiques, sostenen que se'ls ha tancat de manera "arbitrària", que són segurs i que se'ls aboca "a la ruïna". El president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, assegura que si no poden reobrir –aposta pel toca de queda- hi haurà un 20% d'empreses que "cauran".