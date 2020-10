El risc de rebrot segueix disparat a la Regió Sanitària de Girona: ja frega els 750 punts

A la Regió Sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 17.582 (550 més) i pugen a 20.025 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 893 persones en aquest territori. El risc de rebrot puja uns 84 punts i se situa en 741, mentre que la setmana del 6 al 12 d'octubre era de 381. L'Rt puja cinc centèsimes fins a 1,62 (1,38 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 309,83 per cada 100.000 habitants. Hi ha 172 persones ingressades (+4), 30de les quals a l'UCI (-3).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja uns 46 punts i se situa en 708. Està per sobre del de la setmana del 6 al 12 d'octubre, quan era de 504. La velocitat de propagació puja tres centèsimes i se situa en l'1,38 (en el període anterior era d'1,26), mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA és de 310,47 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot baixa lleugerament, uns 19 punts, però continua molt alt, en 1.638. L'Rt es manté en l'1,58. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 656,25 per cada 100.000 habitants.

Palafrugell, Vic i Manlleu, municipis amb més risc de rebrot

Palafrugell és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.931. En segona posició hi ha Vic, amb 1.923, i en tercera està Manlleu, amb 1.893. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Canet de Mar (3,71), Sant Pere de Ribes (2,72) i Olesa de Montserrat (2,65).