Salt congela l'IBI, la taxa d'escombraries i l'impost de circulació per al 2021

L'Ajuntament de Salt congelarà l'any 2021 ordenances fiscals com l'IBI, l'impost de circulació i la taxa d'escombraries. La decisió es complementa amb bonificacions de l'IBI per als equipaments culturals, noves bonificacions a l'Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i, al mateix temps, es prorroga la gratuïtat de la taxa de terrasses per a bars i restaurants. Aquestes mesures formen part de la congelació de la majoria de les ordenances fiscals que es debatrà durant el plenari d'aquest dilluns 26 d'octubre.

En el cas dels equipaments culturals, s'impulsa una nova bonificació de l'IBI del 80% l'any 2021 i del 40% el 2022. En podran gaudir aquells immobles destinats a activitats culturals on s'exerceixi activitat econòmica i que hagin quedat afectats per la pandèmia.

Pel que fa a l'ICIO, s'inclouen bonificacions del 40% per a la rehabilitació d'habitatges que s'aportin a la bossa de lloguer de l'Ajuntament o la xarxa d'habitatges que gestiona la Generalitat. També es bonificarà en un 35% la construcció d'habitatges de protecció oficial destinats a lloguer.

"Som conscients de l'impacte de la Covid-19 i per aquest motiu hem optat per la congelació generalitzada de les ordenances a banda de prorrogar o incloure noves bonificacions per tal d'estar al costat dels veïns i veïnes de Salt i superar, entre tots plegats, els efectes de la pandèmia", explica l'alcalde de Salt, Jordi Viñas.

Per la seva banda, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Salt, Toni Vidal, afegeix que "a les mesures incloses dins les ordenances s'hi inclouran les que ja hem començat a treballar i que formaran part del pressupost 2021. Plantejarem obrir línies de subvenció per al nostre teixit empresarial i comercial".



Gratuïtat de la taxa de terrasses

La gratuïtat de la taxa de terrasses per a bars i restaurants es prorrogarà, de moment, durant el primer trimestre del proper any 2021, una mesura que ja va entrar en vigor durant el primer semestre d'enguany per fer costat al sector de l'hostaleria i la restauració de la vila juntament amb altres accions, com per exemple, la promoció de la venda en línia.

L'abonament anual de l'aparcament en zona verda per a residents passarà a ser de 30 euros per regularitzar-lo tot i que s'ha decidit continuar situant-lo per sota de la mitjana dels municipis de l'entorn davant la bona acceptació de la qual gaudeix.

D'altra banda, al Viver d'Empreses se seguiran bonificant els tres primers mesos de lloguer per activitats de nova creació i s'ha creat una nova modalitat de lloguer d'espais i que, en aquest cas, va destinada per a activitats ja consolidades per donar resposta a les peticions rebudes aquests darrers mesos.



Govern amb majoria

L'equip de govern (ERC i JxSalt) tenen majoria i, per tant, les ordenances s'aprovaran en el ple de dilluns. El principal grup de l'oposició, el PSC, ha proposat que les ordenances fiscals de l'any vinent incloguin formules que permetin millorar la progressivitat dels impostos municipals, així com també que s'incloguin bonificacions mediambientals per complir amb els objectius de l'Agenda 2030 i bonificacions i exempcions per a la recuperació del teixit econòmic castigat per la pandèmia.

El portaveu socialista a l'Ajuntament, Joan Martín, ha explicat que entre les mesures que proposen "hi ha la millora de la progressivitat dels impostos i també la incorporació d'un Pla Personalitzat de Pagament dels impostos i taxes". Aquest Pla Personalitzat permetria sumar tots els imports que el ciutadà ha d'abonar per tal de pagar després l'import total fraccionat en terminis mensuals. En la mateixa línia de facilitar les coses als ciutadans que es troben en situacions més complicades, els socialistes saltencs també proposen que les bonificacions que ja hi ha establertes per a les famílies nombroses s'ampliïn també a les famílies monoparentals.

Joan Martín ha assegurat que "el moment actual requereix posar tota la sensibilitat política al servei dels ciutadans i aquesta mena de mesures són el mínim que s'hauria de plantejar per facilitar les coses a les famílies del municipi".

D'altra banda, el PSC de Salt també reclama la reducció de l'IBI i la taxa d'escombraries per a les noves empreses com es fa amb l'IAE, així com que les ordenances fiscals per a l'any vinent incorporin bonificacions mediambientals a l'IBI, com ara en el cas dels habitatges amb plaques solars instal·lades. Joan Martín ha recordat que justament l'any passat l'equip de govern va decidir treure aquestes bonificacions i substituir-les per una bonificació del l'ICIO quan es fa la instal·lació de les plaques.

Per a Martín, "aquesta mesura implica una bonificació molt més reduïda i només en el moment de la instal·lació" i que, en canvi, "si la bonificació s'apliqués a l'IBI durant diversos anys, això contribuiria a l'amortització de la despesa feta per a la instal·lació de les plaques i incentivaria la seva instal·lació". Martín, a més, ha destacat que pràcticament no hi ha cap població gran de la província que no bonifiqui tenir plaques solars.

Martín ha criticat que l'equip de govern no demostri cap sensibilitat mediambiental en les ordenances fiscals i ha recordat que aquestes són mesures que estarien alineades amb els ODS de l'Agenda 2030. "L'energia és el factor que contribueix principalment al canvi climàtic i representa al voltant del 60% de totes les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle i per això en els objectius de l'Agenda 2030 s'inclou incrementar considerablement la proporció d'energia renovable. En canvi, a Salt ens trobem amb un govern que camina en la direcció oposada", ha conclòs Martín.

El portaveu socialista també ha recordat que "l'any passat l'equip de govern va aprovar una pujada important de la taxa d'escombraries i aquest any planteja la pujada a la zona verda d'aparcament". En canvi, seguint amb les mesures en favor de la sostenibilitat, els socialistes de Salt proposen "que els vehicles elèctrics o menys contaminants no hagin de pagar la zona blava i verda per estacionar al municipi".