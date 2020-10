Girona activa una pàgina web per fer millores als pressupostos participats

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa el debat sobre la reforma dels pressupostos participats de Girona. Avui s'ha posat en funcionament una plataforma web de participació a través de la qual la ciutadania pot fer arribar les seves propostes de millora. Amb motiu de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, s'ha optat pel format virtual per tal de poder donar veu a tothom en aquest procés de reforma iniciat fa uns mesos.

"Després de la diagnosi sobre el que cal millorar en els pressupostos participats, ens interessa obrir el debat a la ciutadania i entitats. Ara convidem a tothom a fer-nos arribar les seves propostes a través de la web que hem posat en funcionament, i també a participar en els grups de debat que iniciarem aviat", explica el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés.



Des de la plataforma, es convida a la ciutadania a debatre sobre els sis principals temes extrets de l'informe de diagnosi. Aquests temes són: el model de participació, si han de ser uns pressupostos participatius de ciutat o de barri, si la participació ciutadana ha de manifestar-se a través de demandes concretes o de debats generalistes, els aspectes operatius a millorar dels pressupostos participats que s'han realitzat en les set edicions anteriors, com millorar la participació i si s'han d'incloure projectes de caràcter social i cultural.

Per participar en la iniciativa, primer cal registrar-se a la plataforma. Hi ha temps fins al 18 de novembre per enviar les propostes de millora o bé donar suport a les propostes que altres persones hagin presentat. Totes les idees es publicaran en aquest mateix web.

El procés de revisió dels pressupostos participats es va iniciar a principis d'any amb la fase d'anàlisi documental a partir de la recollida de totes les propostes de millora. Seguidament, el procés ja es va començar a abordar de manera participativa. A partir d'un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona, el catedràtic de Ciència Política Quim Brugué va realitzar quasi quaranta entrevistes a diversos actors que han format part dels pressupostos participats dels barris durant aquests anys, i a partir d'aquestes va redactar l'informe de diagnosi, presentat el 14 de juliol. Ara s'ha obert el debat a tota la ciutadania a partir d'aquest informe de diagnosi.

El següent pas serà la presentació d'aquestes propostes en un espai de treball per tal de valorar-les i debatre-les amb diferents entitats, grups polítics, agents socials i la ciutadania a títol individual. El resultat de tot aquest procés deliberatiu definirà el nou escenari dels pressupostos participatius de Girona per als pròxims anys i el reglament dels pressupostos participatius que s'haurà d'aprovar al Ple municipal.