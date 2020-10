Girona habilita el Palau de Fires per a 60 persones sense sostre

L'Ajuntament de Girona posa en marxa avui el pla de fred de la ciutat per les persones sense sostre després de l'entrada en vigor del confinament nocturn. Aquest any s'ha habilitat el Palau de Fires de Girona, ja que l'equipament de la UNED no permet garantir les mesures de distància i de seguretat per evitar la propagació del virus.

"Està tot perfectament organitzat i feia dies que treballàvem per tenir-ho tot a punt. En aquest espai s'acolliran les persones sense sostre que des dels serveis socials tenim detectades a la nostra ciutat. Ampliem una mica l'aforament respecte a l'any passat, passant de les 52 places a les 60", ha afirmat l'alcaldessa. Per la seva banda la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, ha explicat que des del consistori s'ha considerat "idoni desplegar el pla de fred al Palau de Fires per les característiques d'aquest equipament i perquè l'espai estarà buit durant uns quants mesos, ja que no es poden organitzar fires". En la primera onada, es va habilitar el pavelló de Palau II.

En total, s'ofereixen unes 60 places d'allotjament nocturn per a persones que dormen al carrer. Està previst que avui hi vagin a dormir unes 25 persones. Estan al pis superior del Palau de Fires i s'han aprofitat alguns expositoris que havien d'utilitzar-se per la Fira de Mostres com a petites habitacions.

L'horari d'obertura serà entre les 20h i les 21h i tot seguit s'oferirà un sopar calent. A les 9h, després d'esmorzar, l'espai es tancarà fins al migdia quan les persones sense llar podran anar a dutxar-se i a dinar, de les 13 a les 16 h. Enguany, s'ha incorporat el servei de dinar per així reduir el nombre de persones que van a La Sopa.

El servei va dirigit a usuaris dels serveis socials de l'Ajuntament de Girona i es gestionarà a través La Sopa. Les persones que actualment dormen al carrer a la ciutat i que estan localitzades per part dels professionals de l'ajuntament, se'ls hi oferirà aquest servei. Cal tenir en compte que, com en altres situacions, hi ha gent que rebutja aquest tipus d'ajuda i vol continuar dormint al carrer.

Per últim, l'alcaldessa ha lamentat que l'estat d'alarma no vagi acompanyat d'un paquet d'ajudes. "S'ha acordat aquesta reducció tan dràstica dels horaris de les activitats, sense acordar un paquet de mesures econòmiques i això evidentment és dramàtic per les nostres empreses, bars, restaurants i altres entitats. No té cap sentit aprovar unes mesures tan dràstiques sense donar suport fiscal o ajudes, sobretot, a les pimes i als autònoms que estan patint moltíssim i no se les ha tingut en compte. Tampoc s'ha acordat res respecte a la suspensió dels desnonaments. Les mesures s'han fet ràpides i malament", ha afirmat Madrenas.