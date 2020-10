Guanyem demana que es reforci el transport públic per evitar «aglomeracions»

Guanyem Girona demana que s'augmenti la freqüència de les línies d'autobús a la ciutat «per evitar aglomeracions». En un comunicat, expliquen que «diversos usuaris del transport públic han publicat a les xarxes imatges dels autobusos gironins plens», i alerten que la situació «es repeteix habitualment en diverses línies».

Per això, la regidora Laia Pèlach ha manifestat que «tenint en compte que portem setmanes així i que tot fa pensar que la situació s'allargarà, el que cal és una solució a llarg termini», assenyalant que «això passa inevitablement per reforçar el transport públic amb l'augment de la freqüència de pas dels autobusos». Pèlach ha afegit que «el toc de queda no serveix de res si a primera hora els autobusos van plens de gent que va a la feina, a l'escola o a l'institut».

A banda d'això, Guanyem qualifica de «desgavell» els horaris d'arribada a les parades, ja que diuen que «no es correspon a la realitat».

A més, el grup municipal fa referència a la diferència en els sistemes de pagament de les línies d'autobús gestionades per TMG, que només accepten pagaments amb targeta, i les línies de Teisa, on només es pot pagar en metàl·lic. Pèlach diu que «és una font habitual de problemes», i la formació proposa instal·lar sistemes de pagament que admetin les dues formes, i on no cal interactuar amb el conductor.



Acords «incomplerts»

La principal formació a l'oposició des de Guanyem han lamentat la «poca voluntat d'avançar cap a una ciutat més sostenible per part del govern Madrenas». «Per a nosaltres la mobilitat i les pacificacions d'espais haurien de ser un eix vertebrador com a ciutat del futur», ha explicat Pèlach, per tot seguit afegir que «des del març només s'ha restringit el trànsit a vehicles a motor a un tram de la plaça Catalunya i a un carrer secundari que dona a la plaça».

En aquest punt la regidora recorda que en l'aprovació dels pressupostos el desembre passat, Guanyem va introduir les peatonalitzacions d'un grup de carrers a Pla de Palau-Sant Pau i a Sant Narcís, i la d'un carrer «emblemàtic» periòdicament, però Pèlach ha criticat que «no s'ha fet absolutament res per avançar en aquests acords».