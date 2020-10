Primera nit del toc de queda a Girona: carrers buits amb només alguns repartidors de menjar a domicili

El toc de queda ha deixat buits els carrers de Girona aquest diumenge. Les grans artèries com la carretera de Barcelona o la Gran Via Jaume I s'han quedat sense cotxes i no s'hi veia pràcticament ningú, llevat dels repartidors de menjar a domicili que fins a les onze de la nit han estat treballant. També s'ha pogut veure algun veí passejant el gos. Els Mossos han muntat un dispositiu amb diversos controls repartits pel territori, en els quals aturaven els pocs vehicles que circulaven. Els agents informaven de la nova situació del toc de queda però no han multat els conductors que no podien justificar la seva presència al carrer.

Un dels més importants ha estat el que s'ha col·locat a la sortida de l'autopista AP-7 a Salt. Tres patrulles de la policia catalana han estat controlant els vehicles i advertint que el toc de queda no permetia estar més tard de les deu de la nit al carrer. En poc més de mitja hora tot just han aturat una desena de vehicles que circulaven fora de l'horari establert pel toc de queda, i que no podien justificar la presència. Els Mossos no els han sancionat però sí que se'ls ha advertit que no estava permesa l'activitat.

A Girona alguns cinemes han cancel·lat la projecció de l'última sessió, per tal d'evitar sortir més tard del permès. Aquest diumenge Temporada Alta no tenia cap espectacle que s'allargués fins més enllà de les deu i no ha hagut de tocar horaris. De fet, el director del festival, Salvador Sunyer, ja va deixar clar que s'adaptaran a les mesures que es prenguin, però que en cap cas se suspendran els espectacles, llevat que tanquin els teatres

