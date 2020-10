Una vintena de persones sense sostre de Girona ja passen el toc de queda al Palau de Fires

Llençols, mantes i desenes de lliteres repartides al primer pis del Palau de Fires de Girona. Però també, perquè la pandèmia hi obliga, gel hidroalcohòlic, mascaretes i presa de temperatura a l'entrada. Una vintena de sensesostre de Girona –l'espai en pot acollir fins a 60- ja passen el toc de queda al recurs habilitat per l'Ajuntament. De moment se'ls dona brou calent a la nit i esmorzar, en espera que aviat, també s'obri per servir dinar. L'Antonio Jaén, de 64 anys, hi ha passat la seva segona nit aquest dimarts. "Al carrer fa fred, tenia totes les mantes molles i no m'hi podia estar; però aquí hi estic bé, duri el que duri", explica. En cas que algun indigent presenti simptomatologia, l'espai també disposa d'una zona d'aïllament.

A les vuit del vespre, l'hora en què s'obren les portes del primer pis del Palau de Fires, ja hi ha alguns sensellar que s'esperen a fora. Per a la majoria, la d'avui serà la segona nit que hi passaran. Abans d'entrar, se'ls registra el nom, se'ls pren la temperatura i també se'ls dona gel hidroalcohòlic.

Després, unes voluntàries de la Creu Roja els donen llençols i mantes i els acompanyen fins a algun de la seixantena de llits que hi ha a banda i banda. També, en espera que se serveixin àpats, se'ls dona una tassa de brou calent i una mica de menjar (com per exemple, magdalenes).

Alguns dels sensellar passen l'estona conversant entre ells; d'altres, ho fan amb els voluntaris. L'Antonio Jaén ha estat dels primers a arribar. Explica que al carrer hi passava "molta fred" i que tenia "totes les mantes molles".

Per això, quan la Creu Roja li va explicar que s'obria aquest recurs per als sensellar, no s'ho va pensar dues vegades. "Vaig venir corrents, al carrer no hi podia estar", explica. També, pel toc de queda arran de la covid-19, que va entrar en vigor la mitjanit de dilluns.

Abans de venir a dormir al Palau de Fires, l'Antonio ha passat per La Sopa. Allà hi va dormir vint dies, tots els que va poder. "Però se'm va acabar i vaig recórrer a la Creu Roja; ara aquí hi estic molt bé, duri el que duri", explica. "Passem la nit tranquils, hi ha vigilants i no hi ha problemes ni rebombori", explica.



Accelerat arran del toc de queda

El cap de l'àrea de Drets Socials i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Marc Geronès, ha explicat que ja feia setmanes que treballaven amb la previsió d'haver d'accelerar la posada en funcionament del pla de fred, que en anys anteriors s'activava al novembre, per la situació sanitària: "El toc de queda i la declaració de l'estat d'alarma ho ha precipitat, per poder donar un espai a les persones que estiguin en situació de carrer i no tinguin un lloc prou digne on passar la nit".

Durant la planificació del dispositiu, es van adonar que aplicar les distàncies de seguretat i les mesures preventives per evitar la propagació del virus a l'antiga Uned –l'espai utilitzat fins ara a l'hivern- obligava a reduir el nombre de places disponibles. Per això, van començar a buscar un lloc alternatiu més espaiós per poder ampliar-les per donar resposta a les necessitats. "El Palau de Fires permet comptar amb 60 places, que són les persones que comptem que poden necessitar aquest servei", ha explicat Geronès.



Espai d'aïllament

Al primer pis del Palau de Fires hi ha diferents espais habilitats. D'una banda, la zona de dormitori per a homes i un altre reservat per a dones en situació de carrer. També hi ha cinc llits en una zona d'aïllament, perquè s'hi puguin estar els usuaris amb simptomatologia compatible amb el coronavirus. Segons ha explicat Geronès, en cas de detectar algun cas, el derivaran al CUAP Güell perquè li facin la prova PCR.

Són 60 places d'allotjament nocturn per a persones que dormen al carrer. L'horari d'accés és entre les vuit i les nou del vespre. També hi ha un espai habilitat amb taules perquè els usuaris hi puguin sopar i esmorzar. A partir de la setmana vinent, es preveu també començar a reobrir al migdia (entre la una i les quatre) perquè els usuaris puguin anar-s'hi a dutxar o a dinar al servei de menjador social.

"L'any passat aquest servei no el donàvem, es feia al menjador social de la Sopa però allà, per la situació sanitària, també estem prenent mesures de seguretat que ens porten a disminuir el nombre de persones. Tot i que hi fem torns, no podíem arribar als mateixos àpats que abans de la crisi sanitària", ha explicat Geronès.

El cap de l'àrea de Drets Socials i Cooperació de Girona ha remarcat que l'espai per a les persones sensellar no podria funcionar de la mateixa manera sense el suport de voluntaris: "El dispositiu parteix de recursos municipals que coordinem els professionals, però és indispensable la col·laboració de voluntaris tant en el muntatge com en el funcionament diari". I aquí és on agraeix la col·laboració de Protecció Civil, la Creu Roja i entitats de la ciutat que treballen habitualment amb els sensellar.