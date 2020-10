Les restriccions fan anul·lar tota la programació de Sant Narcís de Girona

Nou cop de garrot a la festa major de Girona. L'enèssim esforç de l'Ajuntament per oferir algunes activitats als veïns per celebrar la festivitat de Sant Narcís durant cinc dies ha patit l'estocada definitiva per culpa de l'expansió del coronavirus. La Festa Major havia passat de deu a cinc dies i de dir-se Fires a activitats de Sant Narcís, sens actes multitudinaris però amb alguns actes culturals i familiars on els interessats s'hi podien inscriure i seguir tots els controls de seguretat i salut.

Però quan només s'havien portat a terme dues jornades, les noves restriccions marcades per la Generalitat han conduït l'Ajuntament a posar punt i final a tot plegat. no hi haurà les tradicionals havaneres del Grup Terra Endins, que habitualment es feien a les escales de la Catedral i que s'havien reprogramat a l'Auditori. No hi haurà els concerts d'Ana Tijoux ni de Ciudad Jara. Ni l'actuació del Cor Maragall. Ni l'audició de sardanes amb la cobla Selvatana. Tot suspès. Tampoc hi haurà els balls de la imatgeria de la ciutat de Girona o els espectacles infantils previstos a la Mercè i al Centre Cívi Onyar. Tampoc es podran fer les funcions previstes a la carpa del circ Raluy Legacy a l'esplanada de la Copa. El virus s'ho ha endut tot.

El vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, assegura que "s'ha treballat fins a darrera hora perquè tots els concerts, actes culturals i populars es poguessin fer a través d'streaming, però finalment no ha estat possible davant les circumstàncies". "Suspenem l'activitat però ja ens posem a treballar per reprogramar els actes tan bon punt sigui possible", remarca Ayats. L'activitat cultural fora de la programació de Sant Narcís també quedarà suspesa, com ara els concerts a l'Auditori o l'activitat al Teatre Municipal. Des de l'Auditori es posarà en contacte amb els usuaris dels concerts programats per Sant Narcís.

L'alcaldessa de Girona Marta Madrenas ha recordat que la situació sanitària és complicada, i ha demanat a la ciutadania un altre esforç per contenir la pandèmia i poder tornar a oferir activitats i recuperar l'activitat econòmica. "En la primera onada la clau de l'èxit va ser la solidaritat de la gent, i tot i que ara s'està fent molt més dur, tornarem a tenir aquesta solidaritat. Hem de pensar en la salut de tots i totes i en la salut de la nostra economia, hem d'ajudar en el que puguem als nostres comerços, bars i restaurants, o a la nostra cultura i al nostre esport, perquè en viuen moltes famílies. I tot i que són espais segurs, ens cal evitar la interacció social per poder-nos recuperar el més aviat possible", ha remarcat.



Totes aquestes mesures restrictives estaran vigents fins que la Generalitat de Catalunya faci modificacions i en funció de l'evolució de la pandèmia.