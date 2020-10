Tret de sortida als concerts de Sant Narcís amb la majoria d'entrades reservades

L'actuació de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic va donar el tret de sortida ahir als concerts de Sant Narcís a l'Auditori de Girona, que tenen pràcticament totes les entrades reservades. Actuacions com les de Doctor Prats, Ana Tijoux, Ciudad Jara i els Balls de la Imatgeria ja tenien ahir les entrades exhaurides; només quedaven algunes butaques lliures per al concert inaugural d'ahir de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, a les 20.30 h. Pel que fa als concerts tradicionals, fets per La Principal de la Bisbal, Cor Maragall i Terra Endins, s'han venut el 50% dels tiquets.

Com és tradició, l'Auditori serà l'escenari del concert de La Principal de la Bisbal (avui, 29 d'octubre, a les 12 h) i el concert del Cor Maragall (1 de novembre, a les 12 h). Com a novetat, i amb motiu de les restriccions a causa de la pandèmia, l'equipament també acull enguany cinc propostes musicals més, que conformen els concerts de Sant Narcís. Totes les actuacions previstes per a aquests dies es faran sense pausa i finalitzaran abans de les 22 h, tal com estableixen les darreres mesures aprovades per les autoritats sanitàries i el Procicat. L'Auditori de Girona compleix els protocols de seguretat per a la prevenció de la covid-19, i els concerts d'aquests dies tindran un aforament màxim del 50%.



Propers concerts

La Principal de la Bisbal, consolidada com la cobla catalana de més prestigi (Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya), ha obtingut un gran nombre de guardons, entre els quals destaca la Creu de Sant Jordi, i ha estat una autèntica ambaixadora de la cultura catalana. El grup oferirà a Girona el seu tradicional concert de cobla sota la direcció del mestre Francesc Cassú. El Cor Maragall, sempre cercant l'originalitat en les seves propostes i liderat per Sara Pujolràs, interpretarà un programa de caràcter optimista titulat «Cantem».

Doctor Prats (avui 29 d'octubre, a les 20.30 h) inundarà l'escenari amb estils tan diversos com el pop, la cúmbia, el reggae, l'ska, el rock, l'electroswing o el dubstep amb essències de les tribus Sioux. L'endemà serà el torn de la cantautora franco-xilena de gran prestigi internacional, Ana Tijoux (30 d'octubre, a les 20.30 h), que arriba per primer cop a Girona. Filla d'exiliats xilens de la dictadura de Pinochet, és la cantant xilena que protesta a ritme de hip hop. I dissabte, l'Auditori acollirà primer els Balls de la Imatgeria de la ciutat de Girona (31 d'octubre, a les 12 h) i al vespre el concert de Ciudad Jara (31 d'octubre, a les 20.30 h). Ciudad Jara és el nou projecte de Pablo Sánchez, qui ha sigut durant més de 10 anys cantant i compositor de la banda valenciana La Raíz. Tancarà el programa Terra Endins (1 de novembre, a les 18 h) amb les seves havaneres.

Els concerts de Doctor Prats, Cor Maragall i els Balls de la Imatgeria s'emetran en directe per TV Girona, Girona FM (menys el Cor Maragall) i la web de l'Ajuntament de Girona. Per girona.cat i la ràdio també s'emetran les actuacions de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Ana Tijoux i Ciudad Jara. Per aquests canals també es difondran altres actes com la Missa de Sant Narcís (avui a les 11 h).