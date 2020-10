El govern de Girona ha de retirar la pròrroga del servei de neteja en un ple esperpèntic

El ple de Girona, convocat d'urgència i extraordinari, ha vist com a darrera hora es retirava el principal punt pel qual s'havien reunit telemàticament els regidors. Hi ha hagut un desgavell sobre la manera d'executar i comunicar aquesta retirada, després que el portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona, advertís que no s'estava seguint el reglament que regula les sessions plenàries. La confusió ha estat tal que la sessió, esperpèntica, s'ha hagut de suspendre uns vint minuts perquè l'alcaldessa aclarís com actuar i quan s'havia de fer públic que es treia el debat de l'ordre del dia.

S'havia de prorrogar el servei de neteja viària i recollida d'escombraries a l'empresa mixta Girona + Neta que FCC com a empresa de la part privada. El govern (JxCat i ERC) està en minoria i necessitva almenys una abstenció però cap formació volia donar suport a una nova pròrroga. Ja se n'havia fet una fa un any mentre es redactaven les condicions per convocar un nou concurs que ha de servir per escollir un nou soci per a l'emresa mixta. L'urgència de la convocatòria del ple es devia a que la pròrroga precisament acabava aquest mes d'octubre.

La retirada d'aquest punt de l'ordre del dia ha provocat queixes de tota l'oposició ja a l'inici del ple. El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, ha assegurat que si no s'havia ni pogut portar el punt en un ple ordinari és perquè l'equip de govern "no ha sabut fer millor". La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha lamentat "les formes" del govern pero no informar-los prèviament de la decisió. "Han portat el ple de la pitjor manera possible", s'ha queixat. El cap de llista de Ciutadans (Cs), Daniel Pamplona ha acusat de "covardia" i de "falta de respecte" l'equip de govern per no voler debatre el ple.

Amb la reitarada del punt de l'ordre del dia per manca de suport d'alguna formació de l'oposició el servei es mantindrà igual, mentre no es licita el nou concurs i s'escull una nova empresa. La diferència per no haver aprovat la pròrroga és que ara empresa podrà reclamar un augment de preus en determinats serveis, segons l'equip de govern.

Despropòsit

Abans d'acabar el ple però és quan ha saltat la polèmica i el despropòsit. El regidor de Ciutadans, Daniel Pamplona, ha alertat que la retirada del punt de l'ordre del dia no havia seguiit la normativa que regula els plens. Al seu parer, si es retirava el punt s'havia de deure a l'interés en estudiar millor l'aspecte a votar o tenir un majoria especial. L'alcaldessa i el secretari han iniciat un debat sobre si era cert i com s'havia de fer correctament. L'alcaldessa entenia que havia de treure el punt abans d'iniciar la sessió plenària, com havia fet, però el secretari li deia que havia de ser durant el ple però que podia manifestar-ho en aquell moment, perquè ja s'estava portant a terme la sessió. Madrenas ha decidit suspendre temporalment el ple per esbrinar com en sortir-se'n.

Vint minuts després, Madrenas ha dit que podia retirar l'ordre del dia, després de consultar-ho amb secretaria, que així ho manifestava i que tenia potestat per no deixar intervenir l'oposició. Però tots els grups han demanat la paraula. Pamplona ha intentat interverir per activa i per passiva mentre l'alcaldessa li insistia en què no li donava la paraula.

El ple ha debatut altres temes de contractes en què l'oposició s'ha queixat de manca de negociació.