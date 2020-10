Uns 150 professionals de la Cultura protesten a Girona per reclamar ajudes «reals» i que sigui un bé de primera necessitat

Uns 150 professionals de la Cultura han protestat aquest dissabte al vespre a Girona. Ho han fet per reclamar ajudes "reals" davant la crisi provocada per la pandèmia. Els concentrats han recordat en un manifest que són un sector essencial i han encès desenes d'espelmes davant de la Casa de Cultura de Girona aquets vespre. Uns manifestants que han portat pancartes on es podia llegir lemes com 'No només del pa viu l'home' o 'No morirem de covid, morirem de gana'. En el manifest també han demanat que la Cultura sigui declarada un "bé de primera necessitat" i han recordat que els artistes es van posar a disposició de la ciutadania durant el primer confinament i han lamentat que se'ls hagi deixat "desprotegits".