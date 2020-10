Reduït amb la Taser un xofer després d'una persecució

La Policia Local de Salt va protagonitzar aquest dijous a la tarda una persecució en calent fins a Bescanó. A més, arran de la gran resistència que va oposar el conductor a ser detingut, va haver de ser reduït amb la pistola elèctrica Taser. El jove, veí de Bescanó, va quedar arrestat presumptament per resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat i també per un delicte contra la seguretat viària. Després dels fets va ser derivat a l'hospital Santa Caterina i posteriorment, es va dictar el seu ingrés al centre psiquiàtric del Parc Hospitalari Martí i Julià de la població.

Els fets es van desencadenar arran d'una infracció de trànsit que el conductor va protagonitzar quan faltaven pocs minuts per les sis de la tarada. La Policia Local va rebre l'avís que un home havia fet un gir prohibit al carrer Major i una patrulla s'hi va dirigir.

Els agents van fer aturar el vehicle i en el moment que sortien del cotxe policial, el conductor va fugir a gran velocitat. A més, va colpejar un dels policies amb el retrovisor, però sortosament, no va resultar ferit. Arran d'aquest fet, els agents van demanar reforços i van començar una persecució que va finalitzar al carrer Assumpte de Bescanó.

Els policies, per aturar el vehicle, van haver de barrar-li el pas amb el cotxe. En total al lloc hi havia sis policies locals i també els Mossos, que hi van donar suport.

Els agents locals van comprovar que el conductor -que anava amb dos joves més al vehicle- estava sota els efectes de l'alcohol i drogues. Això va fer que es resistís i fos violent, fet pel qual els agents municipals van fer ús de la pistola Taser i el van poder reduir i detenir. Mentre això passava es va produir una gran expectació de veïns a la zona. Es dona el cas que la setmana passada els Mossos d'Esquadra també havien detingut el mateix jove a Bescanó.