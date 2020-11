Girona ha multat 107 persones per no deixar les escombraries correctament

La Policia Municipal de Girona i els agents ambientals han denunciat almenys 107 persones des que es va anunciar que s'intensificava el seguiment del compliment de les ordenances municipals de neteja i la de gestió de residus municipals. La gran majoria d'actes aixecades corresponen a persones que havien deixat les escombraries a terra, o bé perquè els contenidors estaven plens i no es van desplaçar fins a cap altre punt de recollida o perquè simplement no van disposar-les a l'interior malgrat que hi havia espai suficient. Totes les multes s'han posat als barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia de Ter. Aquest és el punt en què es va iniciar la campanya de control de les ordenances, segons va anunciar en el seu moment l'alcaldessa, Marta Madrenas, amb una roda de premsa in situ. Madrenas també va indicar que la iniciativa s'estendria per altres punts de la ciutat on d'havien detectat actuacions incíviques, com ara al barri de Sant Narcís i en determinats punts de Sant Pau i de l'Eixample Sud, entre d'altres.

De fet, la percepció de l'estat de neteja o de brutícia de la ciutat és, darrerament, juntament amb la inseguretat, un dels grans temes de debat i de queixa a les xarxes socials entre les associacions de veïns i entre els grups municipals. Des de Guanyem, el regidor Pere Albertí s'ha queixat en multitud d'ocasions de l'existència de contenidors plens a la zona de les Pedreres, entre d'altres llocs. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, també es queixava fa uns dies de contenidors cremats a la zona de Pare Coll i que, a més, estava rodejat d'andròmines. «Un entorn descuidat genera més brutícia», advertia.

La mateixa alcaldessa, Marta Madrenas, lamentava fa uns dies a Twitter que al barri de Sant Narcís hi havia vist «contenidors amb bosses a fora tot i estar buits». Indicava que l'Ajuntament ha reforçat «la recollida en aquest barri» però que, tot i això, «hi ha gent incívica». L'alcaldessa apuntava que accions com aquesta no entelen només «la sensació de brutícia» sinó que també suposa «feina extra per als treballadors de Girona + Neta». I acabava dient que els mateixos operaris «tampoc ho entenen».

A principis del mes de juliol, l'alcaldessa va anunciar mà dura contra aquest tipus d'incivisme. L'Ajuntament va iniciar una campanya de sensibilització i una de sancionadora amb agents de paisà i multes d'almenys 60 euros per no llençar la brossa on tocava.

Agents de la Policia Municipal, de paisà, van começar a controlaran els punts amb contenidors. El dispositiu anava acompanyat d'una campanya de sensibilització i informació. Es van contractar dues persones del barri, a través d'un pla d'ocupació, encarregades de fer treballs de sensibilització sobre la recollida selectiva i els voluminosos. Abans de posar en marxa aquestes mesures, es van reubicar alguns contenidors del barri per solucionar alguns problemes detectats. La principal actuació ha estat retirar els contenidors lliures i concentrar-los en un únic punt amb totes les fraccions o donar més capacitat a algunes àrees. S'hi havien de posar cartells informatius de les fraccions, però no s'ha fet.