La Policia Municipal de Girona deté tres persones per intentar robar en un bloc de pisos

La Policia Municipal de Girona van detenir aquest dimarts tres persones, dos homes i una dona, per intentar robar a l'interior d'un bloc de pisos del carrer Santa Eugènia. Els fets van passar pels volts de les nou del vespre. Una parella d'agents no uniformats que feien tasques de seguretat ciutadana a la zona van observar dos homes que vigilaven i controlaven l'edifici. Davant d'això, els policies van iniciar un dispositiu de vigilància i van comprovar que els dos homes controlaven l'entrada i sortida del bloc i miraven cap a les plantes superiors. Una tercera persona s'hi va apropar i, tot seguit, van veure com els dos homes obrien la porta d'accés a l'immoble amb un objecte que duien a la butxaca. Mentrestant, la tercera persona controlava des del carrer. Davant dels fets, els agents van demanar reforços. Just quan els lladres sortien de l'immoble, se'ls va aturar i identificar. Després de comprovar que havien fet actes preparatoris per robar a l'interior de quatre pisos de l'edifici, se'ls va detenir per temptativa de robatori a l'interior de domicili. Es tracta de dos homes, de 39 i 26 anys, i una dona de 37, que han passat a disposició dels Mossos d'Esquadra.