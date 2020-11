El Suprem augmenta la pena per a l'assassí que va esquarterar la gironina Montse Méndez

El Tribunal Suprem (TS) ha augmentat la pena per a Dave Verbist, el belga que el 24 d'octubre del 2013 va assassinar la gironina Montse Méndez, la va esquarterar i va llançar el cos al bosc. La sentència de l'alt tribunal estima en part un recurs interposat per l'acusació particular. El TS conclou que, a diferència del què va resoldre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Verbist va cometre un delicte de profanació de cadàver quan va tallar el cos de la víctima en trossos. I de fet, el Suprem 'renya' el TSJC, perquè considera que va absoldre Verbist del delicte "sense escoltar les parts" i va emetre una sentència "contradictòria", ja que l'altre processat pel crim sí que va ser condemnat per profanació de cadàver.

Primer estament judicial. A l'octubre del 2017, l'Audiència de Girona va condemnar Verbist a 16 anys, 3 mesos i 15 dies de presó. La sentència recollia punt per punt el veredicte del jurat popular, que va declarar el belga culpable d'un delicte d'assassinat i d'un altre de profanació de cadàver.

El crim va tenir lloc el 24 d'octubre del 2013 al pis que Verbist compartia amb l'altre acusat, Doramas Sánchez. L'assassí va estrangular la víctima de matinada, poques hores després d'haver-se conegut en un bar, i quan els dos es trobaven sols a la seva habitació.

Després, ell i Sánchez van trossejar el cadàver, el van repartir en bosses i les van llançar en diferents zones boscoses de la ciutat. Al company de pis, l'Audiència el va condemnar a 2 anys de presó per encobriment i profanació de cadàver.

Segon estament judicial. L'acusació particular, exercida per l'advocat Benet Salellas, va presentar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). I al juliol del 2018, el TSJC va rebaixar la condemna a Verbist, deixant-la amb 16 anys de presó. El tribunal va absoldre'l del delicte de profanació de cadàver, perquè va concloure que quan va trossejar la víctima, no ho va fer amb "voluntat de faltar al respecte a la memòria dels morts", sinó per evitar que el descobrissin.

A Sánchez, el TSJC va descartar augmentar-li la condemna, però sí que va incrementar la indemnització que havia de pagar als familiars de la víctima. La primera sentència l'obligava a abonar 4.000 euros, però l'alt tribunal català va fixar la indemnització en 15.000.

"Totalment contradictori"

Tercer, i últim, estament judicial. Després de la sentència del TSJC, l'acusació particular va elevar el cas al Suprem. I ara, l'alt tribunal ha tornat a incrementar la condemna per a Verbist, deixant-la en allò que va sentenciar l'Audiència de Girona.

De fet, el Suprem 'renya' el TSJC i li retreu que decidís absoldre el belga del delicte de profanació de cadàver quan en cap moment el recurs li demanava revisar-ne la condemna. "En aquest cas, el Tribunal Superior de Justícia, sense escoltar les parts ni tan sols practicar cap prova, entén que corresponia l'absolució", recull la sentència del TS.

I no només això. Sinó que el Suprem també assegura que el TSJC va "alterar sense fonament" els fets que va declarar provats el jurat popular (ja que el veredicte va concloure que Verbist va profanar el cadàver). A més, el TS també diu que l'absolució de Verbist és "totalment contradictòria", perquè el TSJC sí que va mantenir aquest delicte per a Doramas Sánchez.

El Suprem, però, a diferència del què volia l'acusació particular, desestima que Sánchez hagi de pagar una indemnització més elevada pel crim. El TS sosté que aquella que va fixar el TSJC –és a dir, 15.000 euros- va ser adequada. La sentència del Suprem ja no es pot recórrer i tanca, doncs, el cas.

L'assassinat de la dona de Girona no va ser l'únic crim que va cometre Verbist. A Madrid, el belga va estrangular i cremar una turista. Precisament, quan la policia el va detenir per aquest cas, va ser quan va confessar l'assassinat de Girona i va indicar els llocs on havia llençat el cos.