Els Mossos enxampen un restaurant de Girona obert i amb 24 persones a dins

Els Mossos d'Esquadra han enxampat un restaurant de Girona amb clients a dins en plena prohibició d'obertura per la pandèmia del coronavirus. Els agents han acabat denunciant 16 persones i dues d'elles alhora han acabat com a investigades per atemptat contra els agents de l'autoritat per empènyer els policies quan intentaven fugir del local en ser sorpresos.

Els fets es van produir ahir a primera hora de la tarda, els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement que a la plaça de Salt, a la zona del Mas Xirgu hi hauria un restaurant que també funciona de braseria i cafeteria que podia tenir les portes obertes. Arran de l'alerta, quan passaven 20 minuts de les tres de la tarda, van activar diverses patrulles de seguretat ciutadana i membres de la policia administrativa (Urpa) dels Mossos i es van dirigir al local, que també dona al carrer Güell.

En arribar a lloc van observar que hi havia gent a dins del local. En total, segons fonts policials, hi havia 24 persones però un cop van irrompre al local, nou de les persones van fugir per diverses sortides. Fins i tot, dues persones van intentar fugir i van empentar diversos cops els policies. Per aquest motiu, dues de les persones a banda d'una denúncia, van quedar com investigades i acusades presumptament per atemptat contra els agents de l'autoritat.

Mentre tot això succeïa, els policies van aixecar diverses actes. Concretament, els agents de seguretat ciutadana en van aixecar a nou clients per estar consumint en un local quan no està permès arran de la pandèmia. Mentre que els agents de la policia administrativa van aixecar actes a sis treballadors del local. Per altra banda, el propietari del local també va acabar amb una denúncia sota el braç per haver obert el restaurant quan està totalment prohibit per les restriccions de la Generalitat.

Aquest no és el primer local que denuncien els Mossos aquesta setmana, dilluns van fer-ho amb un hostal de Verges a qui ja havien sancionat pel mateix anteriorment, segons la policia.