El mercat de filatèlia i col·leccionisme, aturat a l'espera que millori la situació sanitària

L'ambient que omplia la plaça Catalunya de Girona un diumenge solia anar de la mà de les parades de filatèlia i col·leccionisme que s'hi instal·laven als matins. Les restriccions contra la covid-19 han fet que, temporalment, la ciutat es quedi sense aquesta congregació d'aficionats, passejants i curiosos, mentre els paradistes esperen a poder tornar a exposar les seves peces de numismàtica tan aviat com la situació els ho permeti. Una afectació que també s'està vivint en fires similars d'altres pobles.

Les últimes mesures sanitàries, que inclouen el confinament perimetral dels municipis, han portat els organitzadors a cancel·lar temporalment la fira, tant la dels diumenges a plaça Catalunya com la que també es porta a terme els dissabtes a la plaça de Sant Feliu. Un dels motius principals es deu al fet que «molts paradistes venen de Lloret, Cassà de la Selva, Llagostera o altres llocs, i no podien venir», explica Quico Ezquioga, organitzador de la fira i membre de la Societat Filatèlica Gironina.

Una decisió, però, que ha estat difícil de prendre. «Hi ha paradistes que treballen d'una altra cosa, i per ells és una afició, però n'hi ha molts, entre 10 i 15, que només mengen d'això», lamenta l'organitzador. «Per aquests, que se'n refiaven, es tractava d'una ajuda, encara que fos petita», manifesta Ezquioga.

D'altra banda, s'hi afegeix el fet de poder gaudir d'aquesta afició. Ell mateix explica com aquesta passió el va ajudar a recuperar-se d'una operació que el va obligar a estar-se un any tancat a casa, i a canviar de feina. Tot plegat, el va motivar a reactivar-se i posar-se a organitzar aquesta fira; una activitat de què s'ocupa des de fa més de vint anys.



Canvi rere canvi

La suspensió temporal arriba després de fer un seguit d'esforços per poder mantenir la fira activa, tot i les circumstàncies. «Fins fa poc ens col·locàvem sota les voltes del carrer Sant Francesc», explica Ezquioga. Allà, primer es van haver de ressituar entre les columnes alternes, per deixar més espai entre les taules. Malgrat això, com que seguia havent-hi poca distància i l'espai «era massa estret», des de l'Ajuntament els van fer traslladar de nou a la plaça Catalunya. «Allà havíem d'estar separats, amb el gel hidroalcohòlic i amb una corda per garantir que la gent no s'acostés», afirma Ezquioga. A més, també van haver de reduir el nombre de paradistes en un 50%. «Si érem 70 paradistes, només n'hi podíem participar 30 o 20 i no podíem estar junts», diu.

Tot i que la decisió va ser presa des de la mateixa organització, Ezquioga comenta que troba a faltar l'ambient que s'hi creava, perquè veu que ara «la plaça els diumenges està ben buida», i opina que el mercat que hi muntaven regularment contribuïa a «donar vida a la ciutat». Per això ja estan esperant que les condicions siguin més favorables per poder tornar a obrir.