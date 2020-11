Girona recupera hàbitats naturals a les Deveses d'en Bru, un paratge de 32 hectàrees a tocar del Ter

Girona ha recuperat hàbitats naturals a l'espai de les Deveses d'en Bru, un paratge de 32 hectàrees situat a tocar del riu Ter a Domeny. Gràcies a un acord amb la propietat, el Consorci del Ter, la Generalitat i l'Ajuntament han invertit 50.500 euros per eliminar espècies invasores –tant flora com fauna-, crear un refugi per a ratpenats i adequar una xarxa d'itineraris al paratge. També s'ha instal·lat un mirador al costat de la bassa que forma el riu, un dels llocs emblemàtics de la finca.

L'alcaldessa de Girona, el delegat de Territori i la presidenta del Consorci han posat en valor la recuperació de la finca, sobretot ara que la pandèmia porta més gent als espais naturals, i han fet una crida a la ciutadania a fer-ne un ús responsable.