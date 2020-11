La Policia aixeca set actes per una festa nocturna al carrer a Font de la Pólvora

La Policia Municipal de Girona ha desmantellat una festa nocturna aquest dimarts a la nit que es feia en el carrer del Castanyer del barri de Font de la Pólvora i ha aixecat set actes. El cos va rebre trucades veïnals a la nit alertant que hi havia un conjunt de joves que estaven fent una barbacoa i consumien alcohol al carrer.

La policia s'hi va presentar cap a les dotze de la nit, quan s'hi va trobar entre 20 i 30 persones i algunes d'elles es van dispersar en veure la policia. L'operatiu va durar mitja hora i finalment es van aixecar set actes per delictes contra la salut pública.

El regidor de Seguretat de Girona, Eduard Berloso, ha recordat que la festa que ha desmantellat la policia aquest dimarts a la nit és la primera des que hi ha el confinament nocturn. A més, ha agraït la col·laboració ciutadana que ha "prioritzat la salut de tots" i ha trucat a la policia perquè actués "davant d'una actitud irresponsable que incompleix clarament els protocols sanitaris".

Amb l'objectiu de garantir el compliment de les restriccions sanitàries, el cos policial ha reforçat els torns de nit des del 28 d'octubre per tal de tenir més efectius disponibles. Des d'aquest dia ja s'han fet 335 controls de pas en diversos punts de la ciutat i 177 d'ells han estat entre les deu de la nit i les sis de la matinada. En els controls s'han identificat 5.443 persones i 4.103 vehicles i s'han aixecat 255 sancions per incomplir la normativa.

Per altra banda, la Policia Municipal de Girona ha denunciat 518 persones des de mitjans d'octubre fins a dia d'avui per no seguir les recomanacions sanitàries. 110 d'elles han estat a persones que no portaven mascareta a la via pública.